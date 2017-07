De volta aos treinos, volante Christian admite disputa por titularidade no América-MG

Foto: Mourão Panda/América-MG

Após deixar a partida diante do Luverdense-MS, vencida por 3 a 0 no último sábado (24), devido a uma entorse no tornozelo direito, o volante Christian está de volta aos treinos no América-MG. A previsão de recuperação do jogador, dada pelo departamento médico do clube, se estendia até a quarta-feira (28), porém, a melhora veio antes.

Mesmo com um restinho de dor, Christian se diz pronto para voltar a jogar. "Tornozelo é assim mesmo: você tem que voltar com um pouquinho de dor. Mas, graças a Deus deu para terminar o treino. Com um pouco de esforço, mas deu”, relata o jogador que tem sido peça fundamental no elenco americano devido a sua variabilidade dentro de campo. Ora volante, ora lateral, de acordo com o que a necessidade impõe.

Sobre a disputa pela titularidade, o volante/lateral/"pau para toda obra" afirma que é um fato positivamente interessante, uma vez que a briga pela posição motiva o jogador a estar sempre em busca do seu melhor. “É uma briga boa, que todo treinador quer ter e todo jogador também quer ter no elenco. Se tem essa briga toda dentro de campo é sinal que a competição externa será boa. Isso para o atleta é bom, para que o jogador procure sempre estar em alto nível”, disse.

Além de Christian, o lateral Ruy, recuperado de um problema muscular que o afastou do time por quatro jogos, e o volante Gustavo Blanco, também liberado pelo DM, são opções para o treinador Enderson Moreira escalar o time que enfrentará o Brasil, de Pelotas-RS, neste sábado (1º), a partir das 19h na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

Uma vitória do Coelho pode colocar o time mineiro no G-4 e bem próximo da liderança da série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o América é o quinto colocado, com 16 pontos. Apenas um atrás do Internacional, quarto colocado.