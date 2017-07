América-MG bate UDA-AL, mas não tira saldo necessário e dá adeus ao Brasileirão Feminino A-2

Foto: Washington Alves/AllSports

Na tarde desta quarta-feira (28), o América-MG foi até a última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A-2, com chances de classificação, dependendo também de outros resultados. Encarou a UDA-AL, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais e saiu com a vitória por 1 a 0, gol de Tábata. Porém, viu o Caucaia golear o Cresspom e garantir a vaga do Grupo 2.

O coelho se despede da competição na terceira colocação, com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e três derrotas, em sete jogos disputados, marcou 10 gols e sofreu 12. Perdeu no saldo para o Caucaia-CE, que tinha três positivos. Já a equipe alagoana terminou na penúltima posição, com 6 pontos, duas vitórias e cinco derrotas, também marcou 10 gols e sofreu 12 tentos.

No primeiro tempo, o América partiu para cima, fazendo valer a remota chance que tinha de chegar às semifinais. Em jogadas de bola parada, com Tábata e Fernanda, o clube mineiro ia chegando com perigo à meta da goleira adversária. Tentando aproveitar os vacilos da zaga alagoana, Aninha quase marcou. Mas foi nos acréscimos, pouco antes do intervalo, que Tábata, em jogada individual, arriscou de fora da área e a bola foi direto no ângulo da arqueira Jessica, 1 a 0 América.

Já na segunda etapa, o time alviverde seguia no campo ofensivo, tentando ampliar o placar. Enquanto a União Desportiva ia se saindo bem na defesa, afastando os lances de perigo. Desta forma, com a equipe de Alagoas fechadinha, as bolas paradas acabavam sendo a válvula de escape das mineiras, com cobranças que raspavam a trave. Todavia, o resultado não mudou e o América Mineiro deu adeus à competição.

ADECO bate Botafogo-PB e também fica no quase

Foto: Evelson de Freitas/AllSports

O Centro Olímpico, recebeu, também nesta quarta-feira (28), o Botafogo-PB, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A partida do Grupo 2, válida pela rodada derradeira da competição, terminou com o placar de 2 a 0 para a equipe da casa. Victória e Stefani foram as autoras dos gols do jogo.

O resultado não foi suficiente para a equipe paulista avançar na competição. O ADECO concluiu seus trabalhos na quarta colocação, com três vitórias, um empate e três derrotas, anotou 7 gols e sofreu 11. Enquanto o clube paraibano, amargou a lanterna do grupo, com quatro pontos conquistados, somando apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, fez 5 gols e sofreu 12.

Em partida bastante faltosa, o Centro Olímpico dominou boa parte do embate, já que precisava fazer seu resultado e torcer por outros. A equipe paulista não deu chances às Belas e logo tratou de abrir o placar. Victória fez o primeiro do jogo. A partir da pressão exercida, o time da casa ampliou com Stefani e ficou por isso mesmo, 2 a 0 ADECO.