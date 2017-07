América-MG bate na trave por avanço, e artilheira Tábata comenta: "Sentimento de tristeza"

Tábata marcou o gol da vitória do América por 1 a 0 sobre a UDA (Foto: Washington Alves/ALLSPORTS)

Em um campeonato no qual a fase de classificação se desenrola em apenas sete jogos, qualquer vacilo pode custar uma vaga na etapa final da competição. No caso do América-MG, um ponto além dos dez somados pela equipe já colocaria o time alviverde na semifinal do Brasileiro A2, mas elas perderam no saldo para o Caucaia (3 a -2).

Dos dez gols marcados pelo Coelho na primeira fase, encerrada nessa quarta-feira (28), quatro foram de Tábata, artilheira da equipe. A camisa 7, apesar de encabeçar a lista de goleadoras do time, demonstrou um certo abatimento pelo contexto geral da equipe, desclassificada na etapa inicial do Brasileiro. Ela marcou o gol da vitória americana sobre a UDA por 1 a 0 pela última rodada da primeira fase.

"Não me sinto totalmente 'realizada', mesmo com os gols feitos. Trocaria os gols pela classificação", afirmou à VAVEL Brasil. "Tristeza é o sentimento que fica, porque perdemos jogos que davam pra gente ganhar, e isso nos custou a classificação", completou.

O América estreou no Brasileiro com uma derrota fora de casa para o Caucaia, por 3 a 2, e em seguida bateu o Adeco em seus domínios por 2 a 0. Permaneceu jogando em Belo Horizonte e foi derrotado por 2 a 0 pela Portuguesa, deixando o campo novamente com um revés na conta na rodada seguinte, por 3 a 0, para o Cresspom.

A equipe voltou à capital mineira e empatou em 2 a 2 com o Botafogo-PB, arrancando em sequência um triunfo por 3 a 2 sobre o Aliança. Nessa quarta, fechou sua participação com uma vitória sobre a UDA por 1 a 0. Ao todo, foram três derrotas (Portuguesa, Caucaia e Cresspom), três vitórias (Aliança, UDA e Adeco) e um empate (Botafogo-PB).

Justamente o duelo contra as paraibanas foi o que teve o resultado mais amargo para a meia-atacante do América. Na ocasião, a equipe mineira chegou a abrir 2 a 0, jogando em casa, e tomou o empate. Os tentos anotados nessa partida pelo Botafogo foram os primeiros da equipe no campeonato até então, já na quinta rodada. "Lamento muito ter sofrido o empate contra o Botafogo. Foi ali que perdemos a classificação para a semifinal", opinou Tábata.

No próximo domingo (2), o América disputa a decisão da Taça BH contra o Manchester, às 11h. Tábata crê na conquista e já mira o campeonato estadual, que deve começar em setembro. "Espero primeiramente que possamos buscar o bicampeonato da Taça BH e que, logo após, trabalhemos muito para irmos atrás do bi do Campeonato Mineiro", finalizou. A equipe alviverde é a atual campeã do torneio regional.

Confira a lista das autoras dos gols alviverdes*

1) Tábata: 4 gols

2) Dilene: 1 gol

- Nathália: 1 gol

- Jessica: 1 gol

- Aninha: 1 gol

- Patrícia: 1 gol

- Fernanda: 1 gol

*considerando a primeira fase do Brasileiro A2