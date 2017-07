Por manutenção de sequência invicta e vice-liderança da Série B, América recebe Boa Esporte

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputado na Arena Independência, às 20h30 do dia 11 de julho.

Um duelo mineiro agita a noite desta terça-feira (11) na Arena Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O América-MG, em boa fase, recebe o Boa Esporte, às 20h30, pela 13ª rodada da competição. Esta será a primeira partida entre as equipes em 2017, que mediram forças pela última vez no Campeonato Mineiro de 2016, cujo duelo terminou com triunfo do Coelho.

Uma vitória sobre o Boa Esporte pode significar bem mais que a aquisição dos três pontos para o América. O time alviverde está na terceira colocação, com 20 pontos, e tem a possibilidade de terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato. Para isso, precisa vencer e contar com uma derrota do Guarani para o Goiás, jogo que acontece no mesmo horário da partida no Horto.

O Boa Esporte vive a típica situação de meio de tabela. O time de Varginha está a quatro pontos do quarto colocado, último que se classifica para a Série A, e com essa mesma distância de pontos para o primeiro da zona de rebaixamento, último que cai para a Série C. Com 16 pontos, tenta alcançar uma sequência de cinco jogos sem perder.

América tem mudanças para duelo contra o Boa e quer seguir sem perder

O América vem de um empate em 1 a 1 com o Paraná fora de casa e esta invicto há seis partidas. Nesse período, foram três vitórias e três empates, a melhor sequência do Coelho em toda a temporada. O time alviverde é a segunda equipe que menos perdeu nesta edição do Brasileiro até agora, ao lado de Vila Nova, Internacional e Oeste, com dois reveses cada um.

Para o confronto com o Boa, o técnico Enderson Moreira deve mexer na equipe. Uma mudança "forçada" é a saída de Ernandes, uma vez que o meia está suspenso. Na vaga dele, David pode fazer seu primeiro jogo com a camisa do América. O volante Christian, que vinha sendo improvisado na lateral direita substituindo o lesionado Norberto, sofreu uma entorse no tornozelo direito e não joga. Por outro lado, o até então dono da posição já está recuperado: Norberto volta.

O setor defensivo do Boa Esporte pode ter muito trabalho na noite desta terça-feira com uma mudança de Enderson Moreira. O técnico alviverde deve começar jogando com o rápido e ágil Matheusinho no lugar de Hugo Cabral. Assim, o trio de atacantes ficará com Bill, Luan e Matheusinho.

Matheusinho vai ganhar chance na equipe titular contra o Boa Esporte (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Na 11ª rodada, o Boa foi até o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e venceu o Internacional por 1 a 0. Esse ótimo resultado fora de casa para o time de Varginha serve para aumentar a atenção do Coelho em seus domínios, como alertou Enderson Moreira.

“O Boa é um adversário regional que sempre trouxe muitas dificuldades para as equipes mineiras. E não vai ser diferente conosco. Eles conquistaram um resultado fantástico diante do Inter, no Beira-Rio. Temos que ter muita atenção”, comentou.

O time titular do América contra o Boa Esporte tende a ser formado por: João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Pará; David, Zé Ricardo e Renan Oliveira; Matheusinho, Bill e Luan.

Boa Esporte encerra preparação na Toca da Raposa II e mira aproximação do G-4

Como disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2017, o Boa Esporte enfrentou o América pela última vez em 2016. Na ocasião, em jogo válido pela décima rodada do estadual, o time de Varginha perdeu por 2 a 0 e agora reencontra o adversário regional. Sob comando do ainda interino Nedo Xavier, a equipe não perde há cinco partidas e está a quatro pontos do G-4.

O Boa vem de um empate em casa por 0 a 0 com o CRB e pode repetir a escalação com a qual entrou em campo contra o time alagoano, com exceção de um provável retorno. O zagueiro Júlio Santos cumpriu suspensão na última rodada, e, caso retorne ao grupo dos 11 primeiro de Nedo, coloca Caíque no banco de reservas e faz duplas com Douglas Assis.

Contratados recentemente, o meia Thaciano e atacante Casagrande podem pintar ao longo da partida na equipe de Varginha, que terá a missão de quebrar a sequência invicta do Coelho. O time treinou na Toca da Raposa II, centro de treinamento do Cruzeiro, na tarde dessa segunda-feira (10), e Nedo não revelou com quem entra em campo.

A lista de pendurados do técnico Nedo Xavier tem Júlio Santos, Léo Baiano, Léo Bartholo, Gil Mineiro e Wésley. A equipe titular contra o América provavelmente será composta por: Daniel; Ruan, Douglas Assis, Júlio Santos (Caíque) e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus; Ramon, Reis e Wesley.