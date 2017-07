Em momentos distintos, ABC e América travam duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 15ª riodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Frasqueirão, em Natal (RN).

ÁRBITRO: Alisson Sidnei Furtado (TO), auxiliado por Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO).

A mesma tabela que guarda a 19ª colocação para o ABC tem o América-MG ocupando o terceiro lugar. Passando por momentos diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes têm um encontro marcado nesta terça-feira (18), às 20h30, no Frasqueirão, em jogo que pode dar a liderança ao time mineiro.

O ABC tem 12 pontos e amarga posição na zona de rebaixamento. Virando a tabela, o América tem o dobro de pontos do adversário desta terça, somando 24. O Coelho precisa de algumas combinações para terminar a 15ª rodada na ponta. A primeira delas, obviamente, é conquistar uma vitória em sua partida por três gols de diferença, e a partir disso começa a olhar para outros duelos: necessita de derrota do Guarani para o Ceará e empate entre Juventude e CRB.

A equipe mineira vem de um empate em casa com o Guarani por 0 a 0, enquanto o ABC foi derrotado por 1 a 0 para o Luverdense fora de casa.

Protestos da torcida e pressão por vitória: ABC vive momento turbulento

O ABC perdeu as últimas seis partidas que disputou, para Luverdense, Londrina, Náutico, Guarani, Boa Esporte e CRB, diferente do Coelho, que vem defendendo boa sequência invicta. Esses reveses consecutivos do time potiguar criaram um clima tenso dentro da equipe, que vem sendo bastante criticada.

No treino dessa segunda (17), que aconteceu no Frasqueirão, palco do duelo desta noite, o ABC realizou seus trabalhos sob protestos de alguns torcedores. Presentes no estádio, eles cantaram o hino do clube de costas para o campo, pediram raça ao time e ainda levaram uma faixa com os seguintes dizeres: "Ou joga por amor, ou joga por terror".

O técnico Geninho afirmou que manifestações como essa são compreensíveis, principalmente pelo momento do clube, que não é bom. O comandante potiguar ainda categorizou como "elogiável" a forma pacífica dos protestos da torcida no Frasqueirão.

"Eu acho que é uma manifestação normal, dentro da situação do clube. O clube não vem ganhando, vem em uma situação negativa, vem de seis derrotas. Nada mais natural do que o torcedor esteja descontente. Nada mais natural que, principalmente as torcidas organizadas, de repente se manifestem, durante um treinamento. Isso é uma coisa quase que normal dentro do futebol brasileiro. Mas o comportamento deles foi altamente elogiável. Eles fizeram o seu protesto, mandaram o seu recado, mas de forma pacífica", apontou.

A cabeça de Geninho, certamente, não está apenas nas críticas dos torcedores da equipe. Para analisar suas peças e escolher os 11 que entram em campo contra o Coelho, o técnico tem a volta de Anderson Pedra, que cumpriu suspensão, também a disponibilidade de Daniel Cruz, inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, além das outras vagas que precisa preencher.

Com os treinos da semana, o time que deve começar contra o América terá: Bocão; Jonathan Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho; Anderson Pedra, Felipe Guedes e Zotti; Lucas Coelho, Daniel Cruz e Nando.

Em bom momento, América deve ter escalação repetida contra o ABC

O retrospecto do América fora de casa conta com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, a equipe não perde desde a sexta rodada, quando foi derrotada pelo Vila Nova. De lá para cá, a equipe de Enderson Moreira venceu quatro vezes e empatou outras quatro.

A lista de desfalques do treinador americano segue a mesma do duelo passado. Lesionados, o lateral Pará, o meia Renan Oliveira e o volante Christian seguem indisponíveis. Em transição, Juninho e Marion são so outros atletas com os quais Enderson não pode contar.

A fase do ABC não é boa, mas o discurso dentro do América é de pés no chão e de confronto difícil, como comentou o volante Zé Ricardo. “Acho mais perigoso enfrentar adversários do fim da tabela. Apesar do ABC estar há seis jogos sem vencer, vamos precisar jogar muito para vencê-los. É muito importante focar na vitória”, pontuou.

O time que deve ir a campo contra o ABC nesta noite deve ser formado por: João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Gerson Magrão; Ernandes, Zé Ricardo, Ruy e Matheusinho; Luan e Bill.