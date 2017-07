Enderson Moreira exalta vitória do América-MG em Natal: "Fizemos bom resultado fora de casa"

Foto: Mourão Panda/América-MG

Na noite desta terça-feira (18), o América-MG venceu o ABC por 1 a 0, no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. O único gol da partida foi marcado pelo meia Ruy, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Coelho ocupa a terceira colocação com 27 pontos. Já o ABC continua na zona do rebaixamento, com apenas 12 pontos.

O meia-atacante Gerson Magrão comentou sobre a dificuldade da partida. "Sabíamos que ia ser difícil. A equipe deles vem numa sequência de derrota, cinco ou seis derrotas seguidas e nós numa boa sequência de vitórias. No primeiro tempo eles foram superiores, mas não criaram muitas chances. Igualamos na segunda etapa e o Ruy aproveitou a oportunidade e fez o gol", disse.

Em situações diferentes na tabela, o América não perde há nove jogos e é dono da melhor defesa da série B. Já o ABC venceu apenas três partidas até o momento. O técnico Enderson Moreira falou sobre o confronto e também do momento das equipes.

"Para mim, uma equipe que está há muito tempo sem ganhar [ABC] fica mais perto da vitória do que uma equipe que está há muito tempo sem perder. A gente sabia da importância do jogo e de sua dificuldade. O ABC esperava um erro nosso para sair rapidamente no contra-ataque e creio que no primeiro tempo confundimos tranquilidade com morosidade, acho que pecamos nesse aspecto. No segundo tempo conseguimos controlar a partida e fizemos um bom resultado fora de casa", avaliou.

Nesta partida, o lateral-esquerdo Oswaldo fez seu primeiro jogo como titular na equipe de Enderson Moreira. Com o calendário apertado, o treinador disse que segue em busca das melhores alternativas para a equipe.

"Nós não temos 11 titulares, temos 18 ou 20. Eu avalio o que pode ser melhor para a equipe, nem sempre dá certo, mas tento aproveitar todos os jogadores. Jogo a jogo a gente avalia quem pode iniciar de acordo com o dia a dia em nosso trabalho", concluiu.

Na próxima rodada, o América-MG recebe o Figueirense nesta sexta-feira (21), às 19h15, na Arena Independência.