Enderson Moreira comemora atuação e liderança, mas alerta: "Tem muita coisa pela frente"

Na noite desta sexta-feira (21), o América-MG venceu o Figueirense, por 4 a 2, na Arena Independência, em partida válida pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Os gols do Coelho foram marcados por Luan, Norberto, Ruy e Messias. Nicolas Careca e Henan, de pênalti, marcaram para os catarinenses.

Com o resultado, o América é o líder momentâneo com 30 pontos e aguarda os resultados do jogo deste sábado (22). Já o Figueirense cai uma posição na tabela e continua na zona do rebaixamento com 16 pontos.

Apesar da boa partida, o goleiro João Ricardo pede calma para continuar seguindo rumo à Série A 2018. "A equipe está de parabéns não só pelo jogo de hoje, mas sim pelo que vem mostrando. É continuar nessa pegada, continuar a ter humildade, é preciso ter os pés no chão", disse.

Destaque da partida com duas assistências, o atacante Bill, ex-Figueirense, elogiou o futebol da equipe mineira. "O mais importante é que o América apresentou um bom futebol e que continue assim. A arbitragem nos prejudicou no final do jogo, mas fico feliz de poder estar ajudando os meus companheiros durante o jogo", avaliou.

O técnico Enderson Moreira, que completou um ano no cargo, elogiou o desempenho de seus comandados, mas alertou sobre a sequência do campeonato. "A gente sabe que está num caminho muito bom, mas tem muita coisa pela frente. Precisamos ter muita resistência e força, a comissão técnica sofre, mas os atletas merecem nosso carinho por toda a dedicação nessa campanha", comentou.

Na próxima rodada, o Coelho visita o Juventude, na próxima sexta-feira (28), às 19h15, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida entre as equipes é um confronto direto pela liderança da Série B.