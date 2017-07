América-MG vence Juventude, e Rafael Lima destaca trabalho de Enderson Moreira

Bill marcou o gol da vitória ainda na etapa inicial de partida (Foto: Daniel Hott/América-MG)

Na noite desta sexta-feira (28), o América-MG venceu o Juventude, por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, e garantiu a liderança isolada da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Bill, de pênalti.

Capitão do Coelho, Rafael Lima exaltou o técnico Enderson Moreira e a força do grupo americano. "Tudo passa pela confiança que o Enderson e sua comissão nos dá. Alguns atletas e o próprio treinador foram contestados no início do campeonato. O Enderson nos abraçou, assim como nós abraçamos ele. A gente transmite dentro de campo toda a confiança dada por ele, vamos procurar dar o melhor sempre", disse.

O técnico Enderson Moreira comentou sobre a partida fora de casa e elogiou o empenho de seus comandados. "Nossa equipe soube fazer um jogo firme, com qualidade. Soubemos abrir espaços e criar oportunidades, mas, acima de tudo, filtrar as jogadas do adversário e fazer um jogo de qualidade", avaliou.

No último treino antes do jogo contra o Juventude, o lateral Norberto sofreu estiramento na panturrilha direita e virou desfalque de última hora. O volante Juninho foi escolhido para ser o substituto.

"Infelizmente perdemos o Norberto no último treinamento, mas ao mesmo tempo, o Juninho já havia jogado de lateral-direito em outras situações. Esse grupo tem dado uma prova de qualidade e amizade, em termo de fazer sempre o seu melhor e isso fez com que a gente tivesse um ganho de qualidade", completou o técnico americano.

O América-MG voltará a campo na próxima terça-feira (1°), contra o Londrina, às 20h30, na Arena Independência.