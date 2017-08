Artilheiro do América-MG, atacante Bill destaca elenco forte para continuar na liderança

Na noite desta terça-feira (1), o América-MG recebeu o Londrina na Arena Independência. Com gols de Bill e Luan, o Coelho superou os visitantes e conquistou a sexta vitória em dez jogos no Independência.

Com o resultado, o Coelho chega a 36 pontos e permanece na primeira colocação da tabela. Com a derrota, o Londrina permanece com 27 pontos e cai para 8º lugar.

Autor de dois gols na partida, o atacante Bill exaltou a qualidade do Coelho e ainda disse sobre o pênalti polêmico marcado a favor do América ainda na etapa inicial de partida. "A gente sabia que ia ser difícil, o time do Londrina marca forte na frente e não deixa espaços. Tivemos que superar com a qualidade do nosso grupo. Foi pênalti, a gente tem que cobrar do juiz na hora certa", comentou.

Após a partida, o técnico Enderson Moreira falou sobre a dificuldade do jogo e agradeceu o apoio do torcedor americano. “Foi um jogo disputado, extremamente difícil. O Londrina é uma equipe muito qualificada. Nos trouxe dificuldades. Temos que enaltecer muito a participação do nosso torcedor, que foi fantástico. Cada atleta se sentiu abraçado e feliz com o apoio. Principalmente em momentos difíceis, por sair perdendo em casa. Depois conseguimos a virada, eles conseguem o empate e você buscar o resultado. É uma situação em que temos que enaltecer muito o nosso torcedor”, concluiu.

Na próxima rodada, o América enfrenta o CRB, na próxima sexta-feira (4), às 21h30, no Rei Pelé. A equipe paranaense recebe o Vila Nova, na segunda-feira (7), às 20h, no Estádio do Café.