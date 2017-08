América-MG vence Londrina em seu quarto triunfo seguido e conquista turno da Série B

Com boa atuação, o América-MG derrotou o Londrina por 3 a 2, no Independência, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado garantiu ao time mineiro o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão.

Apesar das dificuldades apresentadas durante a partida, o América-MG mostrou ser um time maduro e capaz de lidar com situações adversas. O Coelho venceu a quarta partida seguida na Série B, chegando a 12 jogos sem perder no campeonato. Por sua vez, o Londrina, que chegou a assumir a vice-liderança enquanto esteve vencendo a partida de hoje, acabou perdendo mesmo se colocando em campo como um time organizado e indigesto de ser batido.

Na próxima rodada, o América-MG viaja até Maceió e encara o CRB, no Estádio Rei Pelé, sexta-feira (4), às 21h30. Já o Londrina receberá o Vila Nova, segunda-feira (7), às 20 horas, no Estádio do Café.

Londrina sai na frente, mas América consegue o empate

No começo do primeiro tempo, os dois times se mostravam organizados e sabedores de suas funções em campo. Jogando em casa, o América era mais presente no campo de ataque, mas tinha como adversário um Londrina muito eficiente na marcação e esperando a hora de contra-atacar.

E foi no contra-ataque que o Londrina abriu o placar. Após vacilo de Ernandes, Artur e Jonatas Belusso tabelaram bem, com cruzando e Celsinho, livre de marcação apareceu para mandar a bola para as redes de João Ricardo.

Apesar do gol sofrido, o América não sentiu o golpe e seguiu forçando o ataque, agora com mais intensidade, ainda que errando passes e finalizando sem capricho. Porém, aos 41 minutos, o zagueiro paranaense Gustavo colocou a mão na bola. Na indecisão, o árbitro Luiz César de Oliveira Magalhães consultou o bandeira Armando Lopes de Sousa, que delatou a penalidade máxima. Minutos depois, Bill bateu no canto direito, o goleiro César ainda acertou o canto, mas não conseguiu a defesa.

Mesmo com ânimos exaltados das duas partes, América consegue a vitória

O segundo tempo começou nervoso pelos dois lados. O árbitro da partida teve que controlar os ânimos dos jogadores. Ainda que exaltados, os dois times atuavam bem. O América era mais ofensivo e merecia a virada. Já o Londrina se postou mais defensivamente do que na etapa anterior, mas apostava no contra-ataque.

Após os dez minutos, brilhou a estrela de Matheusinho. O jovem talento do time americano começou à aparecer, com movimentação, manobras de qualidade e sendo o diferencial do América. E foi dele a jogada sensacional que resultou no gol da virada mineira. Após tirar dois marcadores, Matheusinho passou a Bill, que mandou um chutaço no ângulo esquerdo de César.

O Londrina não teve outra alternativa a não ser sair para o ataque. Com o time mais solto, a pressão paranaense foi maior até os 29 minutos. Artur começou a jogada e passou para Jonatas Belusso. O atacante teve a tranquilidade de dominar, tirar o goleiro João Ricardo, e bater para o gol vazio.

Porém, a alegria paranaense durou pouco. Aos 31, novamente Matheusinho brilhou no ataque. Após boa jogada, tocou para Bill, este, com um toque de primeira deixou Luan na cara de gol. O atacante apenas completou para as redes e fez o gol da virada americana.

Ao final da partida, os jogadores do Londrina partiram para cima do árbitro reclamar da atuação da arbitragem. A polícia entrou em ação, e na confusão, Jonatas Belusso acabou expulso.