Apesar de derrota, Enderson Moreira valoriza momento do América-MG na Série B

Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

O América-MG visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, na noite desta sexta-feira (4), e perdeu por 2 a 1. Com o placar definido ainda na etapa inicial de partida, a equipe da casa ganhou com gols de Chico. O Coelho diminuiu com o volante Ernandes.

Com a derrota, o América perde a sequência de 12 jogos de invencibilidade, com quatro vitórias seguidas. Após a partida, o lateral-direito Juninho lamentou a derrota, mas pediu foco para o próximo jogo.

"Derrota acho que é normal acontecer, uma hora ia vir, infelizmente veio agora. Nosso time é experiente, muitos jogadores passaram por momentos difíceis, bons também. Agora temos um jogo em casa, vamos buscar manter a sequência de bons jogos. Não é nem bom comentar sobre a briga, isso só torna o futebol pior", disse.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira não contou com Christian, Ruy e Norberto, que estão lesionados e, também, com o atacante Luan, poupado. Apesar da derrota com uma equipe alternativa, o treinador elogiou a postura de seus comandados.

"A gente sabia que iria acontecer em algum momento. Acho que fizemos um bom jogo, apesar da derrota, não houve nenhum tipo de assédio do CRB. No segundo tempo controlamos o jogo, mas não conseguimos o gol do empate e quem sabe o da virada. É claro que tentamos adiar ao máximo [a derrota], mas o mais importante é nossa reação nesse momento", avaliou.

Na próxima sexta-feira (11), o América receberá o Náutico, às 21h30, na Arena Independência, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Galo de Alagoas vai visitar o Ceará no sábado (12), às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.