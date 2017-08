Atacante Luan destaca vitória e elogia a torcida do América-MG

Foto: Moura Panda/América-MG

Na noite dessa sexta-feira (11), o América-MG ganhou, por 1 a 0, do Náutico, na Arena Independência. O atacante Hugo Almeida, que não marcava desde a partida contra a Tombense, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, fez o único gol do jogo.

Com o resultado, o Coelho voltou a vencer e se mantém na primeira colocação da tabela, com 39 pontos. O Timbu teve a reação freada e permanece com 14 pontos, na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o América perdeu sua invencibilidade para o CRB, jogando fora de casa. O atacante Luan exaltou a presença do torcedor e falou da importância de garantir os três pontos.

"É bom voltar a vencer para dar confiança. A gente não podia perder mais um jogo e ainda dentro de casa. Voltamos a colocar os pés no chão na briga pelo acesso. A torcida está apoiando", disse.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Goiás, na sexta-feira (18), às 21h30, no Estádio Serra Dourada. Já o Náutico recebe o Figueirense, na terça-feira (15), na Arena Pernambuco.