Estreante Edno marca e America-MG arranca empate fora de casa contra Ceará

(Foto: Daniel Hott/América)

Fora de casa, o América-MG empatou com o Ceará em um duro desafio. O Coelho garantiu o resultado por 1 a 1 contra um adversário direito na briga pelo acesso. Ainda na liderança, a equipe mineira precisa torcer contra o Internacional para se manter na ponta da tabela. Os gols da partida foram marcados por Elton e Edno, estreante da noite.

Com o resultado, os mineiros somam 45 pontos e estão três pontos a frente do Internacional, que possui uma partida a menos e enfrenta o Figueirense, neste sábado (16), no Beira Rio. Já o Ceará chegou aos 38 pontos e permaneceu em quinta colocação na tabela.

No fim da etapa inicial de partida, o Ceará abriu o placar em belo cabeceio do centroavante Elton. Lateral-direito do Coelho, Ceará elogiou o desempenho da equipe apesar de ceder o tento para os adversários.

"Na verdade dominamos a primeira parte, os 25 ou 30 primeiros minutos. Saimos da pressão do Ceará. A bola que eu fui cortar, subiu, e o Pedro Ken [na verdade foi o Elton] foi muito bem no cabeceio", avaliou.

Estreante da noite, Edno entrou aos 28 minutos do segundo tempo e só precisou de dois minutos para empatar a partida para os visitantes. O atacante disse que seu ritmo de jogo facilita seu desempenho dentro das quatro linhas e dedicou seu primeiro tento com a camisa do Coelho para sua família.

"Já vinha bem no Botafogo-SP, na Série C, era o artilheiro. São 28 jogos, com este, já cheguei com ritmo de jogo, e isso facilita muito. Não fui para o jogo contra o Paysandu, pude conhecer melhor o grupo. O gol é para as minhas filhas e minha esposa", disse.

O próximo jogo do América-MG será contra o Vila Nova na terça-feira (19), no Independência, às 19h15. O Ceará encara o Brasil de Pelotas, na Arena Castelão, no sábado (23), às 19h.