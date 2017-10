América-MG pressiona e busca empate com Paraná no Independência

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 31ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, REALIZADA NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA

O América-MG recebeu o Paraná na noite desta sábado (21), no estádio Independência. Com gols marcados de pênalti, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Com o ponto somado o América-MG ficou com 56 pontos conquistados, estando na segunda colocação no campeonato. Já o Paraná chegou aos 53 pontos e ocupa a quarta colocação.

Paraná sai na frente com gol de pênalti

Apesar do América-MG apresentar domínio no início da partida, foi o Paraná que teve a primeira boa chance no ataque. Junior cruzou na área e Rafhael Lucas finalizou, levando perigo ao gol de João Ricardo.

Chegado os 10 minutos de jogo do primeiro tempo, o time da casa tinha maior posse de bola, enquanto o Paraná continuava na busca do contra-ataque. A dificuldade do América-MG era furar o bloqueio adversário.

Até a metade da primeira etapa o América-MG vinha dominando a partida, até que aos 26 o Paraná conseguiu chegar na área com Vitor Feijão, mas o atleta foi derrubado e a arbitragem marcou pênalti. João Pedro foi para a cobrança e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar para o time visitante no estádio Independência.

Após sofrer o gol o time da casa passou a ter dificuldades no setor de meio de campo, mas ainda assim, aos 38 minutos da primeira etapa teve sua melhor chance até então. Ruy recebeu a bola na área e finalizou, mas mandou por cima do gol adversário.

Apesar das dificuldades, o América-MG manteve a posse de bola e passou a pressionar o Paraná, querendo o empate. Na reta final da primeira etapa só dava o time mineiro no ataque. O volante Juninho deu um chapéu em João Pedro, e após o lance a bola chegou até Bill, mas antes que o atacante conseguisse a finalização a zaga do Tricolor mandou a bola para escanteio. Na cobrança a defesa paranaense afastou novamente.

América-MG pressiona e, também de pênalti, consegue o empate

A segunda etapa começou com o América-MG pressionando, logo nos primeiros minutos a equipe da casa teve três chegadas ao ataque, mas sem grande perigo. Na resposta o Paraná partiu em contra-ataque com Vitor Feijão, que lançou para Rafhael Lucas, mas a zaga do time da casa afastou.

Enquanto o Tricolor tentava conquistar a bola e partir ao ataque, o América não dava espaços e continuava pressionando. Aos 15 minutos da segunda etapa o meio de campo Ruy bateu forte em busca do gol de empate, mas a bola foi por cima do gol.

O gol de empate veio logo na sequência, também de pênalti. Eduardo Brock impediu a passagem de Bill, o arbitro deixou a jogada seguir, mas logo em seguida marcou a infração. O próprio atacante foi para a cobrança e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual.

Após o gol, o América-MG continuou pressionando para virar o jogo. Outra vez Ruy recebeu a bola e mandou em direção ao gol, para a defesa de Richard.

Aos 30 minutos da etapa complementar o Paraná conseguiu furar o bloqueio do time da casa e chegar ao ataque com Vitor Feijão. O atacante paranaense recebeu de Robson na área e mandou para o gol, porém a arbitragem marcou impedimento do lance. Após o lance o time visitante apareceu mais vezes no campo de ataque, mas sem levar perigo.

Na reta final, o América continuou pressionando em busca do gol da vitória. Ruy apareceu outra vez para fazer bom lançamento, que Richard espalmou. O time da casa tentou virar o jogo, mas a partida acabou ficando no empate.