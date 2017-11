A uma vitória do título brasileiro da Série B, América-MG enfrenta Londrina fora de casa

INCIDENCIAS: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida será disputada no Estádio do Café, em Londrina, às 17 horas (horário do Brasília).

O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pode aparecer neste final de semana. O América-MG vai ao Paraná encarar o Londrina, às 17h deste sábado (18), no Estádio do Café. Se o Coelho vencer, garante o título da segunda divisão do Brasileirão. A partida é válida pela 37ª rodada da competição.

Exatamente há uma semana, o time alviverde confirmou o acesso para a Série A, com um vitória diante do Figueirense, em Florianópolis. Com os seguidos tropeços do Internacional nas últimas rodadas, o Coelho ficou mais perto do título da Série B, fato que não acontece desde 1997. O time americano pode sacramentar a conquista, também, caso a equipe gaúcha não vença o Goiás.

O Londrina ainda acredita na subida à elite. Na quinta posição, com 58 pontos, o time paranaense precisa de, no mínimo, vencer as duas partidas que restam e contar com um tropeço do Paraná, quarto colocado. O Tubarão, campeão da Copa da Primeira Liga e do interior do Campeonato Paranaense, em 2017, busca a promoção à primeira divisão do Brasileirão como uma forma de coroar uma bela temporada.

Tencati tem dúvidas no meio-campo para encarar o América

O Londrina acumula quatro vitórias seguidas nos últimos jogos da Série B, e por conta disso, quer aproveitar o bom momento para se aproximar da Série A do Brasileirão 2018. O técnico Cláudio Tencati tem dúvidas no setor de marcação do time paranaense.

O volante Germano, que tem sido poupado de treinos por conta de desgaste físico após a partida contra o Guarani, deve jogar contra o América-MG. Porém, seu companheiro, Jardel, pode ficar fora do time novamente. O jogador se recupera de dores na coxa. Foi desfalque no último jogo, não treinou durante a semana. Tencati pensa em Rômulo para a vaga, mas Marcinho corre por fora.

Ao falar sobre a rivalidade com o Paraná, em relação à última vaga para a Série A de 2018, o técnico Cláudio Tencati lamentou a concorrência do tricolor, mas avisou que se der mole, o Tubarão abocanha a vaga.

"Gostaria de ter uma condição diferente até para que para que o estado do Paraná tivesse quatro equipes na Série A, pois seria uma coisa maravilhosa para nosso futebol. Quanto mais mobilizarmos o futebol paranaense, melhor. Não vejo como concorrência ou inimizade e, até quando estávamos com pouca chance, falei que o Paraná merece. Mas hoje estamos na briga e se o Paraná der mole... Hoje eles estão no G-4, mas se não fizer por onde, nós vamos procurar fazer", ressaltou.

Enderson faz mistério e aguarda definições para escalar o América

Uma semana após assegurar presença do Campeonato Brasileiro da Série A, em 2018, o América pode ir mais além do que o objetivo traçado. O Coelho está a uma vitória de faturar a Série B, 20 anos depois de sua primeira e única conquista da divisão B do Brasil.

Enderson Moreira, já teve o gosto de ser campeão brasileiro da segunda divisão em 2012, com o Goiás, deu a receita para o América sair do Estádio do Café gritando "É campeão, é campeão" ao final dos 90 minutos.

"A nossa conduta nessa reta final tem que ser a mesma. De vivenciar isso, curtir o momento. Por mais que precisamos só de uma vitória, vai ser difícil como foi hoje. É importante que a gente possa continuar nosso trabalho, nossa trajetória da mesma forma. Vivendo um jogo de cada vez. Agora começamos com o pensamento todo para o Londrina", declarou.

Para definir o time para hoje, Enderson Moreira faz mistério. O treinador tem como desfalque o zagueiro Messias, entregue ao departamento médico. Roger, Lima e Renato Justi disputam a vaga ao lado de Rafael Lima. O número de ausências pode aumentar, pois os laterais Norberto e Giovanni, com desgaste físico, serão avaliados pela comissão técnica. Caso não tenham condições, também ficarão de fora.

Em contrapartida, Enderson ganha às presenças dos meias Gerson Magrão, que cumpriu suspensão, e Felipe Amorim, que foi poupado na última rodada. A formação inicial só será conhecida momentos antes da partida.