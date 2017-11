América-MG divulga parcial de ingressos para jogo decisivo contra CRB com mais de 14 mil garantidos

Foto: Mourão Panda/América-MG

O América-MG pode voltar a vencer a Série B do Campeonato Brasileiro após 20 anos, no próximo sábado (25). O Coelho vai receber o CRB pela última rodada do torneio nacional, no Independência, dependendo apenas de si para ser campeão. Para isso, contará com o apoio do torcedor alviverde, que promete lotar a casa do time mineiro. Nesta terça (21), foi divulgada a parcial de ingressos: 14.642 entradas já foram garantidas para o duelo marcado para 17h30.

No mesmo horário do jogo em Minas Gerais, o Internacional vai receber o Guarani, também com a cabeça no título. Os mineiros têm 70 pontos, enquanto os colorados chegam na segunda colocação com 68. Ambas as equipes têm 19 vitórias, por isso, caso o time gaúcho vença e o Coelho deixe o Independência com um empate, o título vai para o Sul. Em caso de triunfo alviverde, a taça fica em Minas.

Desde o começo do dia, os pontos de venda tiveram boa movimentação, com longas filas de torcedores na Sede Administrativa do América e no Independência. Com tudo isso, os portões 2 e 3 já se esgotaram. Restam ainda 3 mil entradas, para os portões 5 (Cadeira Pitangui), 6 (Especial Minas) e 10 (Cadeira Minas). Os ingressos do portão 8 (Cadeira Ismênia) pertencem à torcida visitante.

O comércio de bilhetes segue nesta quarta, de 10h às 18h na Sede Administrativa do Coelho, e de 10h às 17h no Independência. Caso restem ingressos na quinta e na sexta, os horários permanecem os mesmos. No sábado, a venda será feita apenas no Independência, de 10h até os 15 minutos do segundo tempo.

Confira os detalhes abaixo:

Portões esgotados:

- Portão 2 (Especial Ismênia)

- Portão 3 (Especial Pitangui)

Ingressos disponíveis:

- Portão 6 (Especial Minas) - R$ 8 (inteira) / R$ 4 (meia)

- Portão 5 (Cadeira Pitangui) - R$ 8 (inteira) / R$ 4 (meia)

- Portão 10 (Cadeira Minas) - R$ 6 (inteira) / R$ 3 (meia)

Locais de vendas:

Loja do América

(Avenida dos Andradas, 3.000, - Bairro Santa Efigênia - Piso G-1 do Boulevard Shopping)

- Terça-feira (21/11): 10h às 18h

- Quarta-feira (22/11): 10h às 18h

- Quinta-feira (23/11): 10h às 18h

- Sexta-feira (24/11): 10h às 18h

Bilheteria Independência – Rua Pitangui

- Terça-feira (21/11): 10h às 17h

- Quarta-feira (22/11): 10h às 17h

- Quinta-feira (23/11): 10h às 14h

- Sexta-feira (24/11): 10h às 17h

- Sábado (25/11): 10h até os 15 minutos do segundo tempo de jogo