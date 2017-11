É campeão! América-MG vence CRB por 1 a 0 e conquista Brasileirão Série B 2017

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 38ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NA ARENA INDEPENDÊNCIA, ÀS 17H30 DO DIA 25 DE NOVEMBRO.

Encerramos esta transmissão pela VAVEL Brasil! Comemore, torcedor do Coelho! América Mineiro é o Grande Campeão da Série B 2017 com o time na Série A de 2018. Um ótimo final de semana e fim de anos a todos os leitores! Valeu, um grande abraço!

Parabéns ao América Mineiro, o campeão da Série B! América, Inter, Ceará e Paraná Clube jogam a Série em 2018. Encerrada a competição com a seguinte classificação dos primeiros colocados.

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas 1º) América-MG 73 38 20 13 5 2º) Internacional 71 38 20 11 7 3º) Ceará 67 38 19 10 9 4º) Paraná 64 38 18 10 10 5º) Londrina 62 38 18 8 12 6º) Oeste 59 38 14 4 7

Presidente do América Mineiro, Alencar destaca título mineiro anterior e a introdução do futebol feminino, além dos dois acessos. Havia sido vice do Botafogo em 2015 e agora é campeão da Série B sobre o Internacional em 2017.

"Agora é festejar e ser feliz", afirma o lesionado meia Matheusinho. Fez ótimas atuações, mas não esteve nas últimas rodadas. Comemora com todos do grupo, mesmo de muletas.

O técnico Enderson Moreira encaminhado para permanência no América Mineiro para Campeonato estadual e para a Série A de 2018.

TAÇA ERGUIDA! VOLTA OLÍMPICA NO INDEPENDÊNCIA! QUE DATA HISTÓRICA!

"Quer ser campeão? Contrata o Ceará!", afirma o lateral-direito do América Mineiro. Ele que é campeão com o Inter de conquistas internacionais, desta vez é campeão sobre o Inter no torneio da Série B.

Zagueiro Rafael Lima, o capitão e autor do gol: "Obrigado a Deus e à diretoria. A diretoria teve a confiança em mim. O grupo todo de parabéns. Nós fizemos por merecer. O Inter é uma grande equipe, mas eu acho que quem jogou o melhor futebol foi o América Mineiro."

Palco montado para Série B ter sua taça erguida pelo América. Jogadores choram, torcida emocionada com o foguetório e muita festa!

O América termina com campanha invicta nos últimos jogos! Foram apenas cinco derrotas durante as 38 longas rodadas! O América supera o endinheirado Internacional para ser o campeão da Série B! Parabéns ao Coelho pelo acesso e pela conquista com direito ao maior público do novo Independência! O maior público da sua nova casa! Parabéns ao decacampeão mineiro na história e atual vencedor da Série B!

O América venceu o CRB pelo placar mínimo de 1 a 0! O capitão Rafael Lima fez o gol da vitória! O América Mineiro é bicampeão brasileiro da Série B!

FINAL DE JOGO! GRITOS DE BICAMPEÃO DAS ARQUIBANCADAS!

O AMÉRICA MINEIRO SUPERA O INTERNACIONAL E É O PRIMEIRO COLOCADO DA SÉRIE B NA TEMPORADA 2017! O AMÉRICA CHEGOU A 73 PONTOS! O INTER FICA COM 71!

49' ACABOU! ACABOU! ACABOU! O AMÉRICA MINEIRO É BICAMPEÃO DA SÉRIE B!

1997 E 2017! AMÉRICA, AMÉRICA, AMÉRICA! BICAMPEÃO!

47' CONFUSÃO! Banco do América com jogadores do CRB! Muita confusão no final de jogo!

Mais quatro minutos no Independência em Belo Horizonte.

44' TIRA EM CIMA DA LINHA! JOGADAÇA do Bill no fundo, cruza rasteiro, Messias tá na área e chuta forte, a bola ia ao ângulo, na gaveta, mas Edson Ratinho tira para escanteio! Incrível!

43' PRA FORA! Jogada tramada com Bill, chute cruzado do atacante e Edson espalma para salvar, bola para escanteio!

43' América exausto em campo, mas vai até o final.

41' PERDEEEEEEEEEEEEEEU! GIOVANNI INACREDITÁVEL!

DEBAIXO DA TRAVE A BOLA DO BILL PARA GIOVANNI! Giovanni chutou por cima do travessão! Era impossível!

40' CARTÃO AMARELO! Luan. Irritação desnecessária do atacante no meio do campo.

39' FERNANDO LEAL! Vai no alto o goleiro para catar firme o cruzamento que vinha da direita.

38' CARTÃO AMARELO! Juninho por falta na meia cancha.

37' IMPEDIMENTO! Ataque do CRB irregular. Norberto ficou caído.

35' AFUERAAAAAA! Luan puxa a tabela, arrisca a gol e a bola sobe e vai na linha de fundo! Que perigo!

34' JOGO PARADO! Sinalizadores, senhoras e senhores. Jogo parado porque é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas não se pode! O goleiro Fernando Leal pede pra torcida acender depois.

33' CARTÃO AMARELO! Boaventura por falta ao atropelar Bill na passada em contra-ataque americano.

32' ESPAAAAAALMA FERNANDO LEAL! Chute quente de longe e o goleirão faz milagre para espalmar!

30' PERDE A CHANCE! Ernandes enfileira a marcação, mas não consegue concluir, cai na área e o jogo segue. Tudo começou com Bill pressionando para saída errada dos alagoanos.

28' NA TRAVEEEE! QUASE O SEGUNDO! Escanteio cobrado e no bate-rebate, Norberto carimba o poste!

27' ESPAAAAALMA EDSON! Falta cobrada da esquerda, cabeçada na área de Rafael Lima e Edson espalma espetacularmente no canto!

25' TROCA NO CRB: Tony no lugar de Rodrigo Souza.

23' CRB cobra falta e Fernando Leal afasta em grande defesa!

O zagueiro abre o placar para estourar a festa em verde e preto! Independência comemora muito.

RAFAEL LIMA MARCA O GOL DE COXA EM ESCANTEIO! O ZAGUEIRO CAPITÃO FAZ O GOL QUE PODE DAR A TAÇA!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!

20' CARTÃO AMARELO! Neto Baiano atingiu o goleiro Fernando Leal. Tá na caderneta.

18' Norberto cruza fechado, a zaga rebate e Renan Oliveira chuta na sobra para os braços do arqueiro Edson.

15' No escanteio cobrado, Edson fica com a bola mais uma vez ao defender cabeçada fraca. Bola fácil ao arqueiro.

14' SALVA EDSON! QUASE O GOL DO AMÉRICA! Um bombardeio em dois chutes e é Bill que acaba chutando a derradeira sobre o Edson! América não consegue abrir o placar de maneira impressionante!

12' CRB começa a criar asas no jogo e Messias é quem volta a salvar. Goleiro Fernando Leal nervoso com a defesa dando mole.

10' Escanteio cobrado pelo CRB, mas América afasta.

9' SALVA-SE O AMÉRICA! Neto Baiano tirou de Fernando Leal, mas Messias tirou a bola sobre a linha para evitar o gol.

8' IMPEDIMENTO! Yuri no lançamento para Marcos. Bola para defesa do América.

5' Escanteio cobrado pelo América e a cabeçada vai ruim, pela linha de fundo.

4' Olívio afasta! Renan Oliveira tentava outra jogada, mas a zaga tira.

2' Norberto toca para Renan Oliveira, ele cruza na área, Edson sai mal da meta, mas a cabeçada vai para fora!

1' CHUTA FRACO! Renan Oliveira puxa jogada, o meio-campista encosta passe com jogada em Norberto e o recém-ingresso bateu colocado para Edson defender.

0' RECOMEÇA O JOGO! Saída de bola do CRB!

Renan Oliveira vem aí no jogo. Troca no América do Enderson Moreira.

Intervalo de partida e o CRB leva a missão de segurar o Coelho muito a sério. América é melhor na etapa inicial, mas nada de abrir o placar. Houve bola na trave chutada por Ruy, houve pedido de pênalti sobre Bill durante o primeiro tempo. América tem mais ações ofensivas, fica mais tempo no campo de ataque, mas a defesa do CRB vai bem na jornada até aqui.

FIM DA PRIMEIRA ETAPA! 0 a 0 e o Inter tem a vantagem pelo título ao estar vencendo o Guarani por 2 a 0.

51' UUUUUUH! Rui recebe a última chance da etapa e chuta com perigo, Edson acompanha a saída próxima da bola! Final do primeiro tempo!

48' PRA FORAAAAAA! Levantamento para Luan, o atacante fica sem ângulo e a bola mandada por ele vai na rede pelo lado de fora.

47' Escanteio cobrado e a defesa do CRB leva a melhor.

Vamos até os 51 minutos.

45' NA TRAVEEEE! Bill tocou para Ruy, que chutou forte e carimbou o travessão!

44' PEDIDO DE PÊNALTI! Bill na grande área após cruzamento, se enrosca com a defesa e o jogo segue no Independência.

43' PRA FORA! Arremate americano sem sucesso, direto na linha de fundo.

42' SAI: Zé Carlos. ENTRA: Neto Baiano.

41' Zé Carlos se machuca e sente dores fortes. Neto Baiano pode entrar no jogo.

39' América roda a bola, tenta em cruzamentos, mas não consegue finalizar à esta altura. Defesa do CRB muito sólida.

33' PRA FORAAAA! Jogada americana rápida com Luan, Bill recebe e chuta cruzado pela linha de fundo. Tiro de meta.

32' Cruzamento de Juninho e defesa firme de Edson mais uma vez.

América com iniciativa, mas falta o último passe, a última jogada.

27' Nico López amplia: Internacional 2x0 Guarani. Título na mão do Colorado. América precisa vencer.

26' EDSON! Cruzamento fechado pra área e a bola está em posse do goleiro do CRB, que ganha mais um tempo, contente com o empate.

25' Felipe Amorim tentou do lado direito, mas a bola pega na defesa e o CRB escapa.

24' Juninho corta ataque do CRB e cede lateral aos alagoanos.

23' PRA FORA! Ernandes do América arrisca de fora da área e a bola sobe demais. Tiro de meta.

21' Impedimento de Zé Carlos no lance da defesa do goleiro. Bola para defesa do América.

20' FERNANDO LEAL! Espalma a cobrança de falta que passou pelos candidatos a cabeceador, quicou na pequena área e foi para o voo do goleiro.

19' Diego cruza, Edson Ratinho engatilhava o chute, mas a bola foi tirada dele com uma cabeçada. Na sobra, o mesmo Edson sofre falta.

17' UUUH! CRB ronda a área desde lateral cobrada da direita, mas Messias corta pelo América. Afasta o perigo.

16' Internacional abre o placar sobre Guarani: 1 a 0. Inter campeão no momento. América precisa vencer o jogo.

Luan caiu de mau jeito naquele lance e também foi atendido. Jogo vai recomeçar minutos depois. Cuidar o acréscimo ao final desta primeira etapa.

Enderson Moreira acompanha ao jogo agachado. Observa muito, passa algumas instruções. Jogo é nervoso. CRB não veio a passeio e troca passes sempre que possível. Se defende bem até o momento.

12' Atendimento ao Edson. Jogador caído.

11' FALTA! Goleiro Edson recebe a carga na bola aérea. América ataca mais.

9' Bola na área levantada pelo América e Luan cabeceia para fora, longe da meta e sem perigo.

7' Falta de Yuri sobre Felipe Amorim.

6' Yuri tenta passe na área e a bola vai aos braços de Fernando Leal.

3' Diego protege no fundo e a bola sai em tiro de meta para o CRB.

2' América levanta a bola na área, mas a defesa afasta de qualquer maneira.

1' Norberto no fundo de campo pela direita, a zaga trava o cruzamento e Diego alivia para fora.

0' COMEÇA O JOGO! SAÍDA É DO AMÉRICA!

VAI COMEÇAR! HAJA CORAÇÃO, TORCIDA!

CRB à esquerda das cabines de imprensa. América à direita das cabines de imprensa.

"Bonito o estádio cheio, tantas camisa do América.O torcedor está orgulhoso da equipe e a gente quer terminar com essa grande conquista e grande festa", comenta Enderson Moreira.

"O Brasil inteiro vendo o jogo, o mundo inteiro vendo o jogo. Respeitamos o América, vamos fazer um grande jogo. O CRB é gigantesco, do Nordeste e do Brasil", avisa o técnico Mazola Junior.

Aí estão! Times em campo e perfilados à espera para o hino nacional. Faz barulho o torcedor americano no Independência.

Times no vestiário. Daqui a pouco entram em campo pela última vez nesta Série B. O CRB quer estragar a festa, o Coelho quer confirmá-la, quer levantar a taça, quer sorrir na despedida da Série B. Ano que vem o Coelho é Série A. Internacional, Ceará e Paraná também subiram.

Fernando Leal foi bastante incentivado pelos torcedores. Ele substitui o titular João Ricardo. Foi bem diante do Londrina na rodada anterior, segurando o importante ponto no empate em 0 a 0.

São tantos torcedores nesta tarde que até mosaico foi preparado para entrada em campo. Vamos acompanhar se vai dar certo.

Goleiros no trabalho de aquecimento no gramado na Arena Independência. A seguir entram os times para os últimos passes, as últimas corridas, a preparação física para a bola rolar às 17h30.

Torcedor começa a chegar em bom número na Arena Independência. Logo, as arquibancadas vão estar lotadas para empurrar o Coelho na última das missões do ano. A de seu maior público no torneio, sem dúvida alguma.

Confira números do América Mineiro, o time que chega dependendo apenas de si mesmo para conquistar o caneco. Chama atenção a forma disciplina do time de Enderson Moreira, o menos faltoso do torneio e o que menos recebe cartões amarelos. Foram 34 atletas utilizados, com destaque para os gols divididos, mostrando o equilíbrio no elenco na Série B.

O CRB vai a campo com: Edson, Marcos, Flávio, Adalberto e Diego; Olivio, Rodrigo, Edson, Chico, Yuri e Zé Carlos.

A partida tem início marcado para às 17h30, pelo horário de Brasília. No mesmo horário, Internacional recebe o Guarani para tentar estragar a festa do Coelho. O América depende apenas dele mesmo. O Inter precisa vencer e torcer pelo tropeço americano no Independência. Muitas emoções pela frente nesta decisão do título da Série B 2017.

E o time do América está escalado: Fernando Leal, Norberto, Rafael Lima, Messias e Giovanni; Ernandes, Juninho, Ruy, Felipe Amorim, Luan e Bill.

Boa tarde ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! Vamos com as escalações das duas equipes para este jogo decisivo pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro da temporada 2017. Se o América vencer, é o campeão da competição.

DIGA, ENDERSON!

"A nossa expectativa é de um ambiente bacana, diferente. Falei com os atletas que ainda temos um jogo e que temos que ter muito respeito. (…) É um time que não tem mais o que perder na competição, mas é uma boa equipe, com bons atletas. Precisamos deixar o entusiasmo da chance do título de lado e nos concentrar muito no jogo. Vai ser muito difícil. O Juventude também não tinha mais nada e foi duríssimo. Precisamos estar muito ligados", comentou o comandante do Coelho.

O técnico do América, Enderson Moreira, mais longevo no cargo dentre todos os treinadores da divisões do Brasileiro, pediu cautela contra o CRB, mesmo com a equipe alagoana não tendo nenhum objetivo no torneio.

João Ricardo (esq) vai dar lugar a Fernando Leal neste sábado (Foto: Mourão Panda/América-MG)

BAIXA NA META!

Após deixar o campo mais cedo no jogo contra o Londrina na última rodada com um incômodo no quadril, o goleiro João Ricardo não deve jogar neste sábado. Com lesão constatada, vai dar lugar a Fernando Leal na meta do América.

O América é a equipe menos vazada de todas as divisões do Brasileiro. Com 25 gols sofridos em 37 jogos, o Coelho tem uma defesa sólida com os titulares Messias e Rafael Lima.



SEGUNDO ENCONTRO!

No primeiro turno, o time alagoano venceu por 2 a 1 no Rei Pelé, com gols de Chico (2) e Ernandes para os visitantes. Esse triunfo do CRB colocou fim numa sequência de 12 partidas de invencibilidade do time mineiro, defendida da sétima à 18ª rodada.

FALA, MARCOS!

“Participamos nos últimos dois anos e vimos o quanto trouxe de ganho para os nossos atletas a participação em competições deste nível. A visibilidade é muito grande e, além disso, o intercâmbio com equipes do quilate de um Flamengo e Cruzeiro é algo de muita valia para todos nós. Por isso, fiz questão de me reunir com o grupo e mostrar a importância de conseguir uma vitória contra o América-MG e terminar o ano em grande estilo. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas já demos provas de que podemos enfrentar qualquer time nesta Série B”.

CUMPRINDO TABELA!

O CRB poderia chegar apenas para cumprir tabela. O time alagoano tem 45 pontos e já evitou o rebaixamento. No pior dos casos termina o campeonato em 16°. No melhor, em 12°. O presidente do clube alagoano, Marcos Barbosa, comentou sobre a visibilidade alcançada pelo CRB nos últimos anos.

Caso vença a partida, o time alagoano pode terminar em 12° e garantir vaga nas competições nacionais de base, como as Copas do Brasil Sub-20 e Sub-17 da próxima temporada.

Embora esteja confortável no cargo, o técnico Mazola despreza o pensamento de que o ano já acabou. Ele trata a última partida como crucial para definir se algumas peças irão permanecer no elenco para 2018.

NAS MÃOS DO CAPITA!

Se for campeão, o América terá sua taça levantada pelo capitão Rafael Lima, experiente defensor do Coelho.



Haverá rua de fogo novamente (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Diante da grande movimentação envolvendo a partida, a Polícia Militar de Belo Horizonte orientou o América a não deixar ninguém com camisas de outros clubes adentrarem o Estádio. Haverão "Ruas de Fogo" e bandeirões no Independência.

DE OLHO NO SUL!

No mesmo horário do jogo em Minas Gerais, o Internacional vai receber o Guarani, também com a cabeça no título. Os mineiros têm 70 pontos, enquanto os colorados chegam na segunda colocação com 68. Ambas as equipes têm 19 vitórias, por isso, caso o time gaúcho vença e o Coelho deixe o Independência com um empate, o título vai para o Sul. Em caso de triunfo alviverde, a taça fica em Minas.

​ ​​ ​FOTO TORCIDA

CASA CHEIA!

Tudo chega, menos 17h30. Essa é a ansiedade que vive agora o torcedor do América Mineiro, que pretende lotar o Independência para comemorar o título da segunda divisão brasileira. Mais de 22 mil ingressos foram garantidos, e por isso o Independência estará lotado.

DUAS DÉCADAS!

O América tem a chance de voltar a ser campeão da Série B após 20 anos. O primeiro e até então único da equipe foi em 1997.

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje estaremos ligados na partida entre América-MG e CRB, que vale o título da Série B 2017 para o Coelho. As equipes vão disputar a última rodada da competição a partir de 17h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Siga conosco!