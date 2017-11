Jogo América-MG x CRB ao vivo online no Brasileirão Série B 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 38ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NA ARENA INDEPENDÊNCIA, ÀS 17H30 DO DIA 25 DE NOVEMBRO.

+ Com promessa de casa cheia, América-MG enfrenta CRB para vencer Série B após 20 anos

DIGA, ENDERSON!

"A nossa expectativa é de um ambiente bacana, diferente. Falei com os atletas que ainda temos um jogo e que temos que ter muito respeito. (…) É um time que não tem mais o que perder na competição, mas é uma boa equipe, com bons atletas. Precisamos deixar o entusiasmo da chance do título de lado e nos concentrar muito no jogo. Vai ser muito difícil. O Juventude também não tinha mais nada e foi duríssimo. Precisamos estar muito ligados", comentou o comandante do Coelho.

O técnico do América, Enderson Moreira, mais longevo no cargo dentre todos os treinadores da divisões do Brasileiro, pediu cautela contra o CRB, mesmo com a equipe alagoana não tendo nenhum objetivo no torneio.

João Ricardo (esq) vai dar lugar a Fernando Leal neste sábado (Foto: Mourão Panda/América-MG)

BAIXA NA META!

Após deixar o campo mais cedo no jogo contra o Londrina na última rodada com um incômodo no quadril, o goleiro João Ricardo não deve jogar neste sábado. Com lesão constatada, vai dar lugar a Fernando Leal na meta do América.

O América é a equipe menos vazada de todas as divisões do Brasileiro. Com 25 gols sofridos em 37 jogos, o Coelho tem uma defesa sólida com os titulares Messias e Rafael Lima.



+ Equilíbrio na defesa: América-MG mescla experiência e juventude em zaga ao longo de 2017

SEGUNDO ENCONTRO!

No primeiro turno, o time alagoano venceu por 2 a 1 no Rei Pelé, com gols de Chico (2) e Ernandes para os visitantes. Esse triunfo do CRB colocou fim numa sequência de 12 partidas de invencibilidade do time mineiro, defendida da sétima à 18ª rodada.

FALA, MARCOS!

“Participamos nos últimos dois anos e vimos o quanto trouxe de ganho para os nossos atletas a participação em competições deste nível. A visibilidade é muito grande e, além disso, o intercâmbio com equipes do quilate de um Flamengo e Cruzeiro é algo de muita valia para todos nós. Por isso, fiz questão de me reunir com o grupo e mostrar a importância de conseguir uma vitória contra o América-MG e terminar o ano em grande estilo. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas já demos provas de que podemos enfrentar qualquer time nesta Série B”.

CUMPRINDO TABELA!

O CRB poderia chegar apenas para cumprir tabela. O time alagoano tem 45 pontos e já evitou o rebaixamento. No pior dos casos termina o campeonato em 16°. No melhor, em 12°. O presidente do clube alagoano, Marcos Barbosa, comentou sobre a visibilidade alcançada pelo CRB nos últimos anos.

Caso vença a partida, o time alagoano pode terminar em 12° e garantir vaga nas competições nacionais de base, como as Copas do Brasil Sub-20 e Sub-17 da próxima temporada.

Embora esteja confortável no cargo, o técnico Mazola despreza o pensamento de que o ano já acabou. Ele trata a última partida como crucial para definir se algumas peças irão permanecer no elenco para 2018.

NAS MÃOS DO CAPITA!

Se for campeão, o América terá sua taça levantada pelo capitão Rafael Lima, experiente defensor do Coelho.



+ Da inatividade para capitão na Chape e destaque no América-MG: Rafael Lima fala sobre carreira

Haverá rua de fogo novamente (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Diante da grande movimentação envolvendo a partida, a Polícia Militar de Belo Horizonte orientou o América a não deixar ninguém com camisas de outros clubes adentrarem o Estádio. Haverão "Ruas de Fogo" e bandeirões no Independência.

+ De volta à elite: relembre todos os acessos do América-MG e campanhas na Série A

DE OLHO NO SUL!

No mesmo horário do jogo em Minas Gerais, o Internacional vai receber o Guarani, também com a cabeça no título. Os mineiros têm 70 pontos, enquanto os colorados chegam na segunda colocação com 68. Ambas as equipes têm 19 vitórias, por isso, caso o time gaúcho vença e o Coelho deixe o Independência com um empate, o título vai para o Sul. Em caso de triunfo alviverde, a taça fica em Minas.

​ ​​ ​FOTO TORCIDA

+ Diretoria do América-MG prepara grande festa para torcida alviverde em jogo que vale título da Série B

CASA CHEIA!

Tudo chega, menos 17h30. Essa é a ansiedade que vive agora o torcedor do América Mineiro, que pretende lotar o Independência para comemorar o título da segunda divisão brasileira. Mais de 22 mil ingressos foram garantidos, e por isso o Independência estará lotado.

+ Duas décadas depois, América-MG pode voltar a conquistar taça da Série B; rememore título de 1997

DUAS DÉCADAS!

O América tem a chance de voltar a ser campeão da Série B após 20 anos. O primeiro e até então único da equipe foi em 1997.

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje estaremos ligados na partida entre América-MG e CRB, que vale o título da Série B 2017 para o Coelho. As equipes vão disputar a última rodada da competição a partir de 17h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Siga conosco!