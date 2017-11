Diretoria do América-MG prepara grande festa para torcida alviverde em jogo que vale título da Série B

Grande público é esperado para a festa(Divulgação/América MG)

O jogo mais importante do ano para o América-MG acontece neste sábado (25), as 17h30, contra o CRB, no Independência. O Coelho depende só de uma vitória simples para se sagrar campeão da Série B de 2017. Com enorme expectativa, a torcida já esgotou os mais de 22 mil ingressos disponíveis para o jogo, e a diretoria também promete um grande espetáculo para os presentes.

Em ação inédita para o clube, um mosaico, que estará em todo o anel superior do estádio, será erguido na entrada do time no gramado. Além disso, haverá novamente a "Rua de Fogo", que já houve no último jogo no Independência contra o Juventude, em que a torcida recepciona a chegada do ônibus do time com a delegação com foguetes e sinalizadores.

Antes da bola rolar, o torcedor já poderá fazer a festa. Um trio elétrico com a banda Buick 90 estará na rua Pitangui a partir de 15h30 e promete aquecer bastante a torcida alviverde antes da decisão. Outros itens sempre presentes nos jogos do Coelho como a queima de fogos e a entrega de escudões também estão garantidos.

Vale a pena lembrar que, a diretoria recomenda que os torcedores cheguem cedo ao estádio para evitar qualquer desconforto ou inconveniência. O América pode voltar a vencer a segunda divisão após 20 anos, já que levou o título pela primeira e única vez em 1997.