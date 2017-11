Técnico do primeiro e único título do América na Série B, Givanildo cita clube: "Me marcou muito"

Foto: Divulgação/América-MG

O técnico Enderson Moreira terá a chance de cravar seu nome na história do América-MG neste sábado (25), com a possível conquista da Série B pela segunda vez na história do clube. Há exatos 20 anos, o comandante responsável pelo primeiro título dos mineiros na segunda divisão nacional foi o experiente Givanildo Oliveira, coincidentemente o antecessor de Enderson em sua atual passagem pelo Coelho.

Os percursos de América e Givanildo se confundiram em vários momentos, mas a primeira vez em que técnico e clube se uniram foi em 1997. Logo em sua primeira temporada no time, o treinador levantou a taça da Série B com o Coelho, algo inédito nos 85 anos da equipe alviverde decorridos até então - o América foi criado em 1912.

"Foi um acontecido difícil, até pelo momento como era a Série B, que era um pouco diferente. A gente conseguiu ser campeão com um time bom, bem montado, com jogadores experientes, como Tupãzinho, Boiadeiro, enfim, foi um campeonato importante e a primeira vez que trabalhei no América", disse Givanildo à VAVEL Brasil.

Givanildo deixou o América pela última vez em 2016 (Foto: Carlos Cruz/América-MG)

A segunda passagem de Giva pelo América foi em 2009, quando o técnico conquistou a Série C com o Coelho e, consequentemente, subiu para a segunda divisão. Depois, voltou ao time nas temporadas 2011 e 2012, retornando mais uma vez ao Coelho em 2014. A última passagem do treinador pela agremiação mineira rendeu ao clube um acesso à elite e também o título do Campeonato Mineiro de 2016, após 15 anos.

"O América me marcou muito, pelos títulos e pelas passagens, que sempre foram boas", comentou Givanildo. O técnico deixou o comando do Coelho pela última vez em junho de 2016, com a equipe na lanterna da Série A e apenas dois pontos conquistados dentre 15 disputados. A queda na quinta rodada deu lugar, em julho, ao técnico Enderson Moreira, que atualmente é o comandante mais longevo dos futebol brasileiro.

Givanildo no América-MG

TEMPORADA CONQUISTAS/CAMPANHAS 1997/1998 Campeão da Série B de 97 2009 Campeão da Série C de 2009 e acesso para a segunda divisão 2011/2012 19ª colocação da Série A de 2011 Saída com a Série B de 2012 em andamento 2014/2015/2016 5ª colocação da Série B de 2014

Campeão do Campeonato Mineiro de 2015

4ª lugar da Série B de 2015

Saída com a Série A de 2016 em andamento

Considerado por muitos como o "Rei dos Acessos", o treinador tem um histórico bem interessante nesse aspecto. Confira abaixo todas as equipes que ascenderam com Giva em seu comando técnico.

1997: da Série B à Série A com o América

2001: da Série B para a Série A com o Paysandu

2005: da Série B para a Série A com o Santa Cuz

2006: da Série B para a Série A com o Sport

2009: da Série C para a Série B com o América

2015: da Série B para a Série A com o América