América-MG confirma vantagem e conquista bicampeonato Mineiro de futebol feminino

Foto: Cristiane Mattos/FMF

O fim de semana segue iluminado para o América-MG e toda a nação americana. Além do título brasileiro da Série B, conquistado no sábado (25), na manhã deste domingo (26), mais um bicampeonato foi conquistado pelo clube mineiro. Desta vez, no futebol feminino. A vitória sobre o Frigoarnaldo, de Contagem/MG, por 3 a 1, no campo do Baleião, região leste da capital mineira, deu ao Coelho o título mineiro da categoria. Os gols do América saíram no segundo tempo, com Isadora, Daniela e Duda. Para a equipe contagense, Taislene marcou o gol de honra.

Com oito vitórias em oito jogos, apenas dois gols sofridos e 21 marcados, a campanha americana no Mineiro é incontestável. Além destes números, a artilharia da competição também ficou com o alviverde. Mais precisamente, nos pés da atacante Jéssica Beiral, com seis gols.

Devido ao fato de vencer a primeira partida, fora de casa, por 1 a 0, apenas o empate bastava ao Coelho. Porém, o domínio americano se estabeleceu do início ao fim, deixando clara a superioridade do time. Ainda que o nervosismo nas conclusões tenha impedido que o gol saísse na primeira etapa, na segunda, as coisas fluíram com naturalidade. Depois do primeiro gol, os outros eram questão de tempo.

O treinador Victor Alberice celebrou a temporada vitoriosa do Coelho e enalteceu a força do grupo, que superou as dificuldades de trabalho ao longo do ano. "Feliz por ganhar mais um título, o segundo consecutivo e terceiro do ano. Fechar bem a temporada com três títulos estaduais, sem perder nenhum jogo. Isso coroa nosso trabalho, nossa dedicação. Passamos por cima de muitos problemas, mas com esse grupo e o nosso trabalho fechamos o ano com chave de ouro", avaliou.

Treinador Victor Alberice comemorou temporada vitoriosa do Coelho (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Esta foi a terceira conquista americana no futebol feminino em 2017 e o segundo bicampeonato do ano. Além do Mineiro, o Coelho faturou também, pela segunda temporada consecutiva, a Taça BH, além de levantar a taça da Copa Centenário de modo invicto.