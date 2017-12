Treinador mais longevo das Séries A e B, Enderson Moreira renova vínculo com América-MG

Enderson Moreira conduziu o América à conquista da Série B deste ano (Foto: Mourão Panda/América-MG)

O técnico Enderson Moreira renovou contrato com o América-MG na manhã desta sexta-feira (1º) até dezembro de 2018. Em entrevista coletiva realizada na sede administrativa do clube, em Belo Horizonte, o treinador celebrou o novo compromisso com o Coelho.

"Meu sentimento é de muita felicidade por dar sequência ao trabalho. No Brasil, temos um estigma de que os trabalhos são interrompidos de forma prematura. Tivemos um momento ruim em 2016, mas demos sequência e, agora, estamos em um momento bom", afirmou.

+ Manutenção do técnico Enderson Moreira no América e a validação do trabalho a longo prazo

E o "dar sequência ao trabalho" não é à toa. Afinal, Enderson Moreira é o técnico mais longevo do Brasil, considerando as duas primeiras divisões do futebol no país. Ele chegou ao time mineiro em julho de 2016 e conduziu o elenco americano à conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para 2018, o objetivo é manter o América na elite do futebol brasileiro. "A expectativa é por montar uma boa equipe e dar sequência ao trabalho. Temos pela frente um grande desafio de manter o América na Série A e quebrar um paradigma do que tem acontecido nos últimos anos. Vamos trabalhar bastante e tentar fazer com que as ideias sejam transformadas em algo concreto dentro de campo. Estou muito feliz pela continuidade", finalizou.