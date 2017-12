Título do Independiente na Sul-Americana garante América nas oitavas da Copa do Brasil

Foto: Carl de Souza/AFP/Getty Images

O América tem motivos para comemorar mesmo quando não está em campo. Com o título da Copa Sul-Americana, conquistado pelo Independiente contra Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, a equipe mineira garantiu vaga direta nas oitavas de final da edição 2018 da Copa do Brasil. Em 2017, o Atlético-GO foi beneficiado pelo mesmo motivo.

Explica-se: o regulamento da CBF definiu que o campeão da Série B teria classificação direta para as oitavas do torneio se apenas oito brasileiros fossem ao torneio internacional em 2018. Caso o Flamengo fosse campeão da Sul-Americana, o Atlético seria o nono brasileiro classificado e o América teria que começar da primeira fase.

O Brasil tem direito a seis vagas diretas pré-definidas pela Conmebol ao torneio. Com o título do Grêmio na Libertadores 2017, abriu-se a oitava vaga. Caso o Flamengo conquistasse a Sul-Americana, seriam nove e o América não iria para as oitavas da Copa do Brasil. Vale lembrar que com o vice-campeonato rubro-negro, o Atlético disputará a Copa Sul-Americana em 2018.

A última aparição do América em uma fase oitavas de final da Copa do Brasil aconteceu em 1998. À época, a equipe acabou derrotada pelo Sport por 5 a 4 no placar agregado. Em 2017, o time acabou eliminado do torneio nacional na segunda rodada, quando foi derrotado pelos alagoanos do Murici.