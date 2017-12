Lateral Norberto e meia Gerson Magrão renovam com América-MG por mais uma temporada

Norberto foi um dos destaques do Coelho no título da Série B (Foto: Mourão Panda/América-MG)

A temporada de "vai e vem" do mercado do futebol segue a todo vapor neste fim de ano, e no América-MG não seria diferente. Na tarde desta terça-feira (19), o clube confirmou mais duas permanências no elenco. O lateral-direito Norberto, por empréstimo, e o meia Gerson Magrão, em definitivo, estenderam seus vínculos até o fim da próxima temporada.

Pertencente ao Ypiranga-BA e egresso do Vitória, onde esteve até maio deste ano, Norberto foi um dos destaques no título da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A permanência dirimiu uma dúvida na posição, ocupada por ele desde a contusão do então titular Auro e do retorno de Alex Silva ao Atlético-MG. Nesta temporada, foram 24 jogos com a camisa americana e um gol marcado.

Diretor de futebol do Coelho, Ricardo Drubsky comentou que era um desejo do clube e do jogador a permanência. "A renovação do Norberto representa um anseio da comissão técnica, da diretoria e, principalmente, do treinador. Todos tinham o interesse e é com muita felicidade que estamos anunciando isso. Ele foi um jogador titular na linda campanha que o América fez e permanece conosco para 2018. Estamos muito felizes e o jogador também.", disse.

No América desde o começo da temporada, Gerson Magrão esteve presente em 35 partidas, sendo 19 pela segunda divisão. Ao todo, o meia marcou três gols. Ricardo Drubsky enalteceu o caráter do jogador, dizendo que o meia é um excelente profissonal. "É um jogador de qualidade inestimável. Tem um perfil excelente e é um ótimo profissional. Em 2017, o Gerson Magrão não conseguiu jogar tanto quanto pretendíamos por um simples motivo: o América montou um elenco de qualidade e a equipe se acertou. Mas o Magrão é um profissional que não deixou uma mancha sequer durante todo o ano.", declarou.

Gerson Magrão correspondeu na reta final da Série B (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Sendo utilizado na parte decisiva do Campeonato Brasileiro, o atleta correspondeu e, por isso, foi adquirido pela diretoria americana, segundo as palavras de Drubsky."Ele foi muito positivo e, na reta final, quando precisamos dele com o elenco desgastado, nos atendeu muito bem e mostrou que não estava alheio aos trabalhos. Acreditamos que ele será muito útil. É um atleta de personalidade, que já passou por outros grandes clubes. Estamos muito felizes por fazer essa renovação.", afirmou o diretor de futebol.