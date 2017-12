América-MG encaminha acerto com zagueiro Matheus Ferraz, do Sport

Foto: Williams Aguiar/Sport Recife

O América-MG está muito perto de anunciar a contratação de um novo zagueiro. Segundo informações apuradas pela VAVEL Brasil, o defensor Matheus Ferraz, que estava no Sport, deve ser anunciado em breve como a quinta contratação do Coelho para 2018. O empresário do jogador, Nilson Moura, confirmou o acerto.

Com a provável chegada de Matheus Ferraz, o América fica com a defesa bem "cheia", por assim dizer. Messias e Rafael Lima, titulares na campanha do título da Série B, o jovem Roger e o experiente Lima são os outros quatro zagueiros do Coelho. Com isso, a expectativa é que ele tenha qe brigar forte pela titularidade, ainda mais com essa zaga tão sólida da equipe mineira.

A passagem de Ferraz pelo Sport foram de vários e baixos. Apelidado de "Maldini que erra" por uma parte da torcida, o zagueiro até foi bem no iníco, fazendo uma boa dupla de zaga com Durval, mas ele foi perdendo a confiança da torcida, principalmente em 2017, quando o próprio foi emprestado para o Goiás. Foram 110 partidas e nove gols marcados com o uniforme do Leão da Ilha.

Além do Sport, ele também passou por vários outros clubes, principalmente do futebol paulista, como São Caetano, Mirassol e Noroeste, mas também acumulando passagens por Criciúma, onde foi destaque, e Boa Esporte.

Quando concretizada a negociação, Ferraz será a quinta contratação do atual campeão brasileiro da Série B para 2018, se juntando ao jovem volante Matheus Sales e aos atacantes Rafael Moura, Aylon e Capixaba.