Em alta, América estreia no Campeonato Mineiro 2018 contra Patrocinense, no Independência

INCIDENCIAS: Primeira rodada do Campeonato Mineiro. Partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h30.

Finalmente chegou o momento que todo torcedor espera. A bola vai rolar para mais um Campeonato Mineiro, e o América-MG é quem vai abrir as portas de mais edição do Estadual. O adversário é a Patrocinense, no Independência, às 19h30.

Empolgado com a conquista do título brasileiro da Série B no ano passado, e o retorno para primeira divisão nacional nesta temporada, o América tem motivos de sobra para buscar uma estreia em 2018 com o pé direito. Com a renovação de contrato de jogadores importantes do elenco de 2017, além da chegada de reforços, o Coelho promete ser postulante à conquista do Campeonato Mineiro.

A Patrocinense tem todos os motivos para querer fazer um campeonato de razoável para bom. Também pudera, são 24 anos sem disputar o Campeonato Mineiro, a última participação foi em 1994. Além do longo jejum quebrado, a equipe da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba, traz consigo o título do Módulo II Estadual no ano passado, após bela campanha tanto na fase de classificação quanto no hexagonal decisivo.

Técnico Enderson Moreira define time com novidades

Foram quase 15 dias de pré-temporada. Para muitos, foi muito pouco perto de um ano cheio de compromissos e promissor como o América terá em 2018. Nos treinamentos, o técnico Enderson Moreira buscou otimizar o tempo que tinha para colocar os jogadores nas melhores condições físicas e técnicas possíveis.

"Se houver a necessidade, vamos fazer um rodízio. Não queremos sacrificar ninguém. Por exemplo, se algum jogador sentir, qualquer problema, será substituído", declarou Enderson, que vai observar a situação de cada jogador durante a partida.

Para a estreia contra a Patrocinense, a base do time é a mesma do ano passado, principalmente no setor defensivo, onde não houve nenhuma alteração. O mesmo não acontece do meio-campo para frente, onde três jogadores contratados para esta temporada farão suas estreia: Matheus Sales, Aylon e Rafael Moura.

Outro jogador que ganhará mais espaço no time é o volante Zé Ricardo. Formado nas categorias de base do América, o jovem jogador de terá tempo de sobra para mostrar seu futebol, já que teve o contrato renovado com o Coelho por mais três temporadas.

Patrocinense retorna a elite mineira e com objetivo traçado

De volta ao Campeonato Mineiro após 24 anos, o Patrocinense entrará no Estadual com objetivo de permanecer na primeira divisão mineira. Porém, com o grande número de vagas para as quartas de final, uma classificação para o mata-mata da competição seria um grande feito.

O técnico Rogério Henrique, que comandou o Patrocinense no título do Módulo II em 2017, trouxe para a Belo Horizonte a equipe definida. A delegação chegou a capital mineira na segunda-feira (15), e se concentrou na Cidade do Galo. No último final de semana, o time de Patrocínio realizou seu último amistoso antes da estreia no Campeonato Mineiro. Venceu o Itumbiara, em Goiás, por 2 a 1.

O time terá nomes conhecidos do torcedor mineiro. Entre eles: o goleiro Neguete (ex-Caldense), o zagueiro Rodolfo Mol (ex-Tupi e Uberlândia) e o meia Juninho Arcanjo (ex-Atlético-MG, Fluminense e Bahia).