Com ataque desfalcado, Enderson Moreira comanda último treino do América-MG para encarar a URT

Enderson Moreira bateu um papo rápido com os titulares durante o treino (Foto: Daniel Hott/América-MG)

O América-MG está pronto para encarar a URT, neste domingo (21), às 19h30, no Zama Maciel, em Patos de Minas, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Na manhã deste sábado (20), o técnico Enderson Moreira comandou o último treino do Coelho no CT Lanna Drumond antes do duelo.

A atividade não contou com o atacante Rafael Moura. O jogador de 34 anos teve uma tendinite no calcanhar esquerdo e está cortado do jogo em Patos. Além dele, o zagueiro Lima não viajou para o interior de Minas. Isso porque ele chegou ao Lanna com indisposição estomacal, chegando até a ser levado ao hospital para mais avaliações.

O elenco do América iniciou os trabalhos na academia com uma rápida atividade. Logo em seguida foram a campo, onde Enderson armou o time que deve começar jogando no Zama Maciel. O encerramento dos preparativos para o duelo se deu com treinos exaustivos de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Sem Rafael Moura, Enderson deverá optar por Bill no ataque. Assim, o América entrará em campo neste domingo com João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo, Matheus Sales e Renan Oliveira; Aylon, Luan e Bill.

O América embarcou para Patos de Minas no início da tarde deste sábado para Patos de Minas, onde chegará à noite e ficará concentrado até o horário da partida.