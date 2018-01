Equilíbrio: entre goleada e empates, veja o que rolou na segunda rodada do Mineiro

O América foi até Patos de Minas e empatou em 1 a 1 com a URT (Foto: Daniel Hott/América-MG)

Finalizada nesse domingo (21), a segunda rodada do Campeonato Mineiro foi de empate em zero a zero a jogo com sete gols. A tabela ficou embolada e a competição segue equilibrada em edição que adotou um novo formato com a inserção da fase quartas de final.

No sábado, no estádio Mário Helênio, a rede balançou sete vezes. Pior para o time da casa, o Tupi, que enfrentou o Uberlândia e perdeu por 5 a 2. O resultado deixou o time mandante na última colocação do campeonato e ajudou o alviverde do Triângulo Mineiro a chegar à sétima colocação da competição.

Outra partida do dia 20 foi o confronto de Cruzeiro x Caldense. O técnico celeste, Mano Menezes, poupou alguns jogadores para rodar o elenco e foi à cidade de Poços de Caldas buscando a segunda vitória consecutiva. Pouco criativa, a Raposa não ofereceu muito perigo aos mandantes, que se defenderam e marcaram bem. O goleiro Omar, da Caldense, nas poucas vezes que foi acionado, mostrou serviço e garantiu o placar de 0 a 0. O Cruzeiro, ao final da rodada, ficou em quarto lugar e o time de Poços em quinto.

No domingo, em Nova Lima, o Villa Nova enfrentou o Boa Esporte e perdeu por 1 a 0. Aos seis minutos do primeiro tempo, Christiano fez o único gol da partida. O Patrocinense recebeu a Tombense e venceu a partida por 2 a 1. Os gols foram de Flávio Augusto para equipe de Tombos, e de Ademir e Marcelo Regis para os mandantes.

Estreando em 2018 diante da torcida, na Arena Independência, o Atlético-MG venceu o Democrata-GV por 3 a 0 e garantiu a liderança do Campeonato Mineiro. Elias, duas vezes, e o estreante do dia, Róger Guedes, marcaram para o Galo, que não jogava em casa desde o dia 3 de dezembro do ano passado. O time de Governador Valadares perdeu pela segunda vez consecutiva e ocupa a 11ª posição.

Fechando a rodada, o América-MG enfrentou a URT fora de casa e voltou com um ponto para BH. Quem vencesse a partida ficaria com a liderança e abriria maior distância em relação ao segundo colocado. Apesar do bom jogo, as duas equipes empataram em 1 a 1. Aylon, pelo Coelho, e Eduardo Ramos, para a equipe do Triângulo Mineiro, balançaram as redes.

Resumo da rodada

Tupi 2x5 Uberlândia

Cruzeiro 0x0 Caldense

Patrocinense 2x1 Tombense

Villa Nova 0x1 Boa Esporte

Atlético-MG 3x0 Democrata-GV

América-MG 1x1 URT

Confira a tabela ao fim da segunda rodada: