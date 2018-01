Diretor do América anuncia rescisão com atacante Bill e revela contratação de reforços

Foto: Divulgação/América-MG

O diretor de futebol do América-MG, Ricardo Drubscky anunciou, nesta quarta-feira (24), a rescisão de contrato do atacante Bill. Jogador recebeu proposta de um clube do exterior e o centroavante foi liberado pelo Coelho. De acordo com o dirigente, a proposta era praticamente difícil de ser coberta.

Bill chegou ao América em maio de 2017, e seu contrato teria validade em maio deste ano. De acordo com o dirigente, havia uma conversa para uma renovação com o centroavante, mas a proposta de outro clube chegou ao clube por intermédio do jogador e de seu empresário.

Foto: Divulgação/América-MG

"O Bill era um jogador importante para o América, mas por questões financeiras, os valores tornaram a ida dele praticamente irreversível, pois o América não teria como cobrir. O clube teve um ressarcimento daquilo que era possível ter. Não houve venda ou pagamento de alguma multa exacerbada, mas a agremiação se viu compensada", acrescentou Ricardo.

Drubscky revela contratação de dois volantes e negociação com zagueiro

Além de anunciar a despedida de Bill, Ricardo Drubscky também revelou a contratação do volante Luiz Antônio. Jogador estava emprestado a Chapecoense em 2017 junto ao Flamengo. O jogador não chegou a um acerto com a Chape e o contrato com o rubro-negro havia vencido no fim de dezembro.

Foto: Sirli Freitas/Chapecoense

"Luiz Antônio é jogador que estará conosco, faz parte dos planos do Enderson Moreira, com perfil que ele queria para a posição. O América vem seguindo uma ideologia de trabalho, uma linha na pesquisa de mercado e busca de jogadores. Luiz Antônio está acertado já, deve chegar amanhã para assinar, se não me engano", comentou Drubscky.

Além de Luiz Antônio, o América também sinalizou a contratação do volante Serginho. Jogador vem por empréstimo até o fim da temporada junto ao Santos. Inclusive, o atleta realizou exames médicos no clube e deve ser anunciado.

O zagueiro Reginaldo segue em negociações com o América. Segundo Drubscky, o jogador sempre esteve nos planos do clube mineiro, mas o Fluminense não liberava, pois pretendia contar com o defensor. Porém, nos últimos dias, as conversas entre os dois clubes foram retomadas.