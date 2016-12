Presidente do Atlético-MG desconversa sobre Pratto em 2017 e conta com Roger por reforços

Atacante alvinegro é considerado o melhor "gringo" do Campeonato Brasileiro. (Foto: Bruno Cantini/ Atlético - MG)

O Atlético-MG desembarcou em Belo Horizonte após o empate com o Grêmio, na última quarta - feira (7) pela Copa do Brasil, resultado que não garantiu o título ao time mineiro, já pensando nos reforços para 2017. O presidente Daniel Nopomuceno falou sobre o planejamento do clube para a próxima temporada.

"Só está faltando (renovar) com o (Leandro) Donizete e o (Júnior) Urso agora. Conversamos bastante com o Roger e com o Diogo ontem. É respeitar o posicionamento da nova comissão e deixar o time mais forte. A gente sai triste, decepcionado, porque a expectativa era muito grande. Foi feito um investimento altíssimo nos momentos certos. Temos quase dois meses para começar a Libertadores. É a quinta consecutiva. A gente sai com o pensamento de disputar todos os títulos", explicou.

Entre as contratações planejadas pelo clube a mais "urgente" é a da posição de zagueiro, setor onde o Galo sofreu em 2016 com uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Com a lesão de Leonardo Silva, a contestação do zagueiro Erazo a única ressalva da posição ficou para o jovem Gabriel que se destacou ao substituir o capitão Léo. A necessidade pelo equilíbrio da parte defensiva contará com indicações do novo comandante da equipe alvinegra, Roger Machado.

Perguntado sobre o futuro do atacante Lucas Pratto, titular da seleção Argentina e o maior gringo em atividade no futebol Brasileiro, Daniel disse ter conversado com presidentes dos clubes , nomes como Palmeiras e Sevilla rondam o Atlético à procura de Pratto, interessados no jogador mas afirmou decidir o futuro do Argentino somente após o final da temporada.

"A verdade é que eu falei com todos os agentes, presidentes e quem me procurou que eu não iria tratar desse assunto antes de terminar os campeonatos. E a postura continua a mesma. É evidente que alguns jogadores saem supervalorizados. Mas, enquanto não for bom para o time ou não tiver peças de reposição, vamos ter a postura de manter o elenco", finalizou

Após decisão comum de WO na partida contra a Chapecoense pela última rodada do Brasileirão, a equipe alvinegra voltou de Porto Alegre dispensada para as férias, o retorno será em duas etapas, uma parte do elenco retornará dia 3 de Janeiro, equipe que disputará a Florida Cup nos EUA, dirigido por Diogo Giacomini, e a outra parte retornará dia 7 de Janeiro já com o comando de Roger Machado.