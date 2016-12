Atlético-MG começa montagem do elenco para 2017 e confirma dispensa de três jogadores

Após ano recheado de lesões, Dátolo é um dos que deixa o Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O ano novo se aproxima e a temporada do "vai e vem" já agita os principais clubes do futebol brasileiro. No Atlético-MG, três baixas já são certas para 2017. Duas delas na zaga, com Ed Carlos e Ronaldo Conceição, além do meia Jesús Dátolo, que não terá o contrato renovado.

Edcarlos, será o primeiro jogador do atual elenco a deixar o Atlético na próxima temporada. Sem contrato, o experiente atleta e se despediu da torcida atleticana e agradeceu pelo período de trabalho em Belo Horizonte.

"Obrigado, massa atleticana. Chegou a hora da minha despedida. Momento difícil. Afinal, foram 3 anos vestindo a camisa do Atlético. Mas o futebol é assim mesmo. O importante é saber que, ao longo desse tempo, procurei honrar o peso dessa camisa. Em nenhum momento, seja como titular ou no banco de reservas, jamais desanimei. Corri, suei a camisa, dei o máximo de mim", postou Edcarlos em sua conta no Instagram.

Pelo Galo, o zagueiro, de 31 anos, fez 69 partidas, marcando quatro gols. Com ele em campo, o alvinegro venceu 33 partidas, empatou 15 e perdeu outras 21.

Já Ronaldo Conceição, apesar de não ter qualidade técnica entre os defensores, era esperado para a próxima temporada por conta do grande número de competições e por ele ainda por ter um ano de contrato. O defensor, no entanto, foi avisado que será emprestado. Ele chegou ao Atlético-MG neste ano, indicado pelo ex-técnico Marcelo Oliveira, fez cinco partidas e não agradou.

A terceira baixa já era esperada há algum tempo. O meia Dátolo, cujo contrato chega ao fim em dezembro, já havia anunciando que não renovaria com o Galo. O meia viveu bons momentos no alvinegro mineiro, sendo uma das figuras importantes no título da Copa do Brasil de 2014. Neste ano, porém, conviveu muito mais com os médicos do que com os jogadores de futebol. Além disso, o gringo passou por problemas particulares durante o ano.