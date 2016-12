Goleiro do Atlético-MG, Victor sofre trauma no ombro em partida beneficente

Goleiro voltando a Jundiaí, para partida beneficente (Foto: Reprodução/Sportv)

Goleiro do Atlético-MG, Victor teve uma breve participação no jogo amistoso entre amigos de Nenê e amigos de Romário. Breve porque com dois minutos de jogo, o goleiro atleticano teve de deixar o campo após um trauma no ombro direito.

A partida ocorreu em Jundiaí, no Estádio Jayme Cintra e a equipe médica do Paulista estava prestando serviço no jogo. Os médicos do clube do interior de São Paulo não constataram gravidade na lesão após a análise, mas Victor ainda assim preferiu sair de campo por precaução.

Natural de Santo Anastácio, cidade no interior de São Paulo, Victor também tem forte ligação com Jundiaí, onde morou entre 2001 e 2007, defendendo o gol do Paulista. O time tricolor da cidade, que também possui o Galo como mascote, conquistou o maior título de sua história durante a passagem de Victor, a Copa do Brasil em 2005.

Já de férias, devido à não ocorrência da última partida do Campeonato Brasileiro, que seria contra a Chapecoense, sem condições de jogo após o desastre aéreo, Victor e o restante do time alvinegro estão de férias e retornam aos trabalhos no dia 07 de janeiro, já sob o comando de Roger Machado.

Além de Victor, a partida beneficente ocorrida em Jundiaí reuniu ex-jogadores como Narciso, Denílson, Belletti e Amaral e jogadores ainda em atividade como Lugano e Gabriel Jesus. Outros nomes ilustres como José Aldo (lutador de MMA) e Tiago Camilo e Popó Bueno (Pilotos de automobilismo), também participaram da festa que arrecadou mais de 20 toneladas de alimento.