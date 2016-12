Dátolo se despede do Atlético-MG, exalta torcida e projeta 2017: "Vai ser meu melhor ano"

Em três anos de Galo, Dátolo deixa o clube com três títulos (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Um dos jogadores estrangeiros mais queridos pela torcida alvinegra, o meia Jesús Dátolo se despediu do Atlético-MG, nesse domingo (11), em suas redes sociais. O argentino exaltou a massa atleticana, relembrou os momentos marcantes pelo time mineiro e projetou atuar em alto nível na próxima temporada. Neste ano, o jogador não teve sequência no Galo por sofrer muitas lesões – quatro durante 2016.

Dátolo anuncia saída do Atlético-MG: "Queria ficar, mas no futebol tem disso"

Dátolo chegou ao Atlético em 2013 a custo zero, após a conquista da Copa Libertadores da América. Na temporada seguinte, encaixou no time comandado, na época, por Levir Culpi e ajudou a equipe mineira nas conquistas da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em 2015 participou do título do Campeonato Mineiro e foi vice-campeão do Brasileirão. Dátolo marcou 18 gols em 127 partidas pelo Atlético.

Confira o comunicado de Dátolo

“Último dia em bh... Vou sentir saudades de todos vocês, gente!!

Quero agradecer a todos e dizer que vou sentir saudades dessa cidade maravilhosa , do povo mineiro , das gírias (UAI SÔ!), do pão de queijo, frango com quiabo , angu , feijão tropeiro...

Nesse 3 anos e meio eu vivi os melhores dias da minha vida!! Aprendi que, se tiver 1% de chance, tudo é possível !! ( e deu certo) Atleticano é tudo isso: Amor , paixão , loucura; coisas que só nos vamos entender!

Podem falar qualquer coisa de mim. Aceito criticas, aceito tudo ! O que eu não vou aceitar é que falem que eu sou um mercenário , chinelinho , corpo mole. Isso eu não aceito!!! Eu sempre dei o meu sangue pelo Atlético. Eu dei, junto com meus companheiros, aquela Copa do Brasil em cima do rival!! Se isso não é dar a melhor alegria que vocês podem ter, então, na verdade, eu não sei o que é dar o sangue.

Esse ano eu não fui feliz; mas entendam que eu sofri muito, porque meu maior prazer é jogar bola e não consegui da forma como eu e vocês queriam. Mas prometo que o ano que vem vai ser meu melhor ano! Estarei 100% preparado! Infelizmente, sem vestir a camisa do galo, mas vocês vão a ficar sempre no meu coração.

Quero desejar um feliz natal é um feliz ano novo a todos os meus amigos e vizinhos do prédio (SIC)”.