Presidente do Atlético-MG fala sobre rescisão com Dryworld e destaca retorno da Topper

Em entrevista ao programa Bola Premiada, da Rádio Itatiaia, o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, falou sobre a troca de fornecedora de material esportivo para 2017. O clube encerrou o vínculo com a empresa canadense Dryworld, após problemas no repasse de verbas e de distribuição de matérias para o time e comércio para a temporada. A nova fornecedora da equipe alvinegra é a Topper, que retorna ao Galo – vestiu o clube entre 2010 e 2012 –, com um com contrato de quatro anos; o valor do contrato com a fornecedora não foi mencionado pela diretoria atleticana.

"Temos de agradecer à Topper, que teve paciência nessa questão contratual difícil, que envolve milhões e uma empresa canadense. Nos deu muito trabalho. O pouco que concluiu do contrato [com a Dryworld] foi mais do que já tivemos no passado. Isso desfoca um pouco, porque você faz o planejamento de cinco anos. Assim como você vai contratar um jogador, precisa ter um reconhecimento da outra parte. E a Topper se mostrou mais interessada em voltar ao Atlético e colocar o Atlético como o principal time deles. Eles vão colocar um valor altíssimo dentro do faturamento deles. E é isso que faz o futebol e as parcerias darem certo. Quando algo dá errado, é importante ter alguém ali reconhecendo o clube e a importância", disse.

O contrato assinado em janeiro, entre Atlético e Dryworld, era válido pelo período de cinco anos e com valor de R$ 16 milhões. O valor do vínculo com a empresa canadense se tornou o maior da história do clube e uma das maiores do Brasil, mas virou fiasco. A rescisão do vínculo aconteceu, segundo Nepomuceno, pela dificuldade da empresa em cumprir o contrato e anunciou o retorno da Topper, na semana passada, após quatro meses de conversa com a fornecedora e a mesma se mostrar bastante interessada e paciente, já que a questão contratual foi difícil por envolver milhões e a empresa canadense.

O presidente também destacou as mudanças no contrato, em que todas as lojas serão administradas por uma gestão junta ao clube, além de não ter contrato vinculado com fabricante, mas, sim, com a marca.

"Tivemos uma mudança contratual, de todas as lojas serem administradas por uma gestão junta ao clube, além de não ter contrato vinculado com fabricante, mas, sim, com a marca. Isso nos dá uma garantia maior. A Topper sabe que vai ganhar ao voltar a um clube como o Atlético. Em um momento difícil, conversei com todas as marcas, mas a Topper estava se doando mais. A Topper passou dos limites, porque queria voltar ao Atlético, mesmo sabendo que o contrato era complexo. Estávamos negociando isso há quatro meses. E o torcedor pode esperar que o material será de altíssima qualidade, com toda atenção às nossas franquias. Tenho certeza que, em março, no lançamento, será recorde de vendas novamente", afirmou.

Daniel Nepomuceno afirmou que houve conversas com outras fornecedoras, como Adidas e Nike, e não acertou por uma questão extremamente comercial, onde o clube precisa de parceiros que realmente queiram investir e trabalhar no clube. Com o empenho mostrado pela diretoria da Topper, em retornar ao Atlético, o presidente Nepocumeno acredita no sucesso da parceria e no reconhecimento do torcedor.

"É uma questão extremamente comercial. O Atlético mostra um balanço favorável, e é um clube que virou de patamar nos últimos anos. Você tem de ter um parceiro que apresenta os números que o Atlético realmente representa. Um parceiro que realmente quer investir, trabalhar com o clube, que quer criar sua identidade. Não estamos aqui para valorizar marca. Quando você entra numa negociação, você tem que pensar na saúde financeira do clube. Qual tipo de parceiro está mais empenhado? A diretoria da Topper sempre quis provar que é uma parceria de sucesso. Ás vezes, você vê um goleador da Champions League que não reconhece o clube. Mas há outro, que joga na Série B, com o sonho de jogar no clube. Esse é o caminho que o Atlético conseguiu, e dá certo. Tenho certeza que o torcedor vai reconhecer a Topper", declarou o confiante mandatário.

O dirigente ainda enfatizou que o Atlético tomará as medidas legais para amenizar prejuízo causado pela Dryworld e o caso está sendo resolvido no Canadá.

"É caso de justiça. Um contrato de cinco anos, de quase 60 milhões. Desde o primeiro momento, os próprios executivos da Dryworld, que tiveram essa relação profissional apesar das falhas, sabem muito bem que, assim como o Atlético tem que honrar todos os compromissos que foram assinados, uma empresa dessa também tem que reconhecer o prejuízo que foi dado ao clube. Não é só uma questão econômica, é uma questão de investimento e reconhecimento. A torcida sabe o que era a Dryworld antes e o que é agora depois do Atlético. E isso tem um preço caro que precisa ser pago. A discussão será fora do Brasil. No Canadá. O contrato previa isso. Acho que todo empenho é o mínimo por aquilo que foi prometido", findou.