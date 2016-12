Atlético-MG fecha contratação do lateral Danilo junto ao América

Foto: Carlos Cruz/América-MG

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (20), o primeiro reforço da “era Roger” no clube. Trata-se do lateral-esquerdo Danilo, que pertencia ao rival América-MG. Depois de passar pelos tradicionais exames médicos, o jogador assinará um contrato de três anos.

Segundo a imprensa mineira, a diretoria do Atlético pagou entre R$ 500 a 600 mil por 90% dos direitos de Danilo. O Coelho ficou com outros 10%, porcentagem que pode trazer lucro ao clube em uma eventual venda do lateral no futuro. Como parte da negociação, o lateral-direito Alex Silva foi cedido por empréstimo até dezembro de 2017 à agremiação americana.

Danilo com a taça com Campeonato Mineiro 2016 (Foto: Divulgação/América-MG)

Cria da base do América, Danilo teve sua primeira chance no profissional em 2013, quando tinha 22 anos. De lá para cá, o atleta vestiu a camisa alviverde em 91 jogos, marcou 12 gols e forneceu 12 assistências. Três desses 12 tentos foram anotados contra o próprio Galo, nos jogos de ida e volta da decisão do Campeonato Mineiro 2016. Ele marcou dois no primeiro jogo, que terminou com o placar em 2 a 1 a favor do Coelho, e um na segunda partida, garantindo o título do Estadual aos americanos.

No Atlético, Danilo disputará posição com Fábio Santos, que terminou a temporada como titular da lateral esquerda, e com o jovem Leonan, promovido ao profissional neste ano. Além da lateral, o jogador também pode atuar mais avançado, como meia aberto pela esquerda, assim como fez em alguns jogos pelo América.

Alex Silva no América-MG

Cria da base do Atlético-MG, o lateral-direito Alex Silva foi envolvido na negociação que culminou na transferência de Danilo ao Galo e defenderá o América-MG na próxima temporada. O atleta, revelado pelo time atleticano em 2013, ficará emprestado ao Coelho até dezembro de 2017.

Alex Silva se apresentará ao América no dia 5 de janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. O Atlético se comprometeu a pagar os salários do jogador. O lateral-direito é a terceira contratação do clube alviverde para 2017. Os dois primeiros foram o atacante Hugo Almeida, ex-Juventude, e o volante Gerson Magrão, ex-CRB.