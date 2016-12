Zagueiro Felipe Santana é anunciado pelo Atlético-MG e celebra: "Desafio gigante"

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Após a anunciar o lateral-esquerdo Danilo, o Atlético-MG confirmou, nesta quarta-feira (21), a contratar do zagueiro Felipe Santana por duas temporadas. O defensor, de 30 anos, estava sem clubes desde que rescindiu contrato com o Kuban Krasnodar, da Rússia.

Com passagens pelo futebol alemão defendendo as cores de Borussia Dortmund e Schalke 04, Felipe Santana volta ao Brasil depois de oito anos atuando na Europa. Ao site oficial do Atlético, o zagueiro revelado pelo Figueirense garantiu estar pronto para o novo desafio, cujo definiu como “gigantesco”.

“Chego bem. Foram muitos anos lá fora em que aprendi muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Muitas coisas aconteceram na minha vida e chego preparado. Sei que é um desafio gigantesco que iremos enfrentar este ano e foi o projeto do Atlético que me fez vir para cá”, disse o atleta, que espera conquistar espaço no time de Roger Machado à sua maneira.

“Poucas palavras vão ditar essa minha passagem pelo Atlético. Prefiro não falar muito, mostrar um pouco mais para que, lá na frente, todos nós possamos sair vencedores neste projeto”, afirmou.

O Atlético vai disputar em 2017 a sua quinta edição consecutiva de Copa Libertadores da América. Felipe Santana comentou sobre tal expectativa: “É muito bom, facilita bastante. A Libertadores é uma competição muito difícil, que exige jogadores de gabarito e experiência, que é o que o Galo tem. Chego para somar e contribuir da melhor forma possível em prol desse objetivo maior que é a conquista da Libertadores”.

Felipe Santana foi revelado pelo Figueirense e chegou à equipe profissional em 2006. Dois anos depois, o defensor deixou o clube catarinense e arrumou as malas para atuar na Europa, mais especificamente na Alemanha. Ficou cinco anos no Borussia Dortmund e, em 2013, acertou com Schalke 04, outra equipe alemã. Porém, o jogador deixou os azuis reais no ano seguinte para se transferir ao Olympiacos, da Grécia. Ele encerrou sua passagem pela Europa no Kuban Krasnodar, clube que defendeu na temporada 2015/16.