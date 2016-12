West Ham estaria disposto a pagar R$ 58 milhões por Pratto, diz site

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Segundo o relata jornal Daily Mail na edição desta quarta-feira (21), o West Ham estaria disposto a gastar 14 milhões de libras (aproximadamente R$ 58 milhões) para ter o atacante Lucas Pratto, do Atlético-MG.

O presidente do clube mineiro, Daniel Nepomuceno, informou à imprensa que queria 15 milhões de euros pelo argentino. O valor oferecido pelo clube inglês, no entanto, ultrapassa a pedida da agremiação.

Lucas Pratto chegaria ao West Ham para substituir o seu compatriota Calleri, ex-atleta do São Paulo, que não obteve grande sucesso no clube inglês. O jovem atacante argentino esteve na mira da diretoria atleticana, mas preferiu vestir a cores do São Paulo.

Pratto chegou ao Atlético em 2015 e desde então se valorizou muito. Nos últimos meses passou a ser homem forte da Seleção Argentina, algo que colocou seu nome em evidência no mercado mundial. Em caso de venda, a equipe mineira ainda tem que repassar uma parte para o Vélez Sarsfield.