Primeiro reforço do Atlético-MG, Danilo se mostra ansioso: "Louco para começar a temporada"

Foto: Reprodução/TV Galo

Primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2017, o lateral-esquerdo Danilo admitiu, em entrevista ao site oficial do clube, estar ansioso para defender a equipe alvinegra. O jogador foi contratado junto ao América-MG e assinou contrato até o fim de 2019.

Atlético-MG fecha contratação do lateral Danilo junto ao América

“Estou muito ansioso, louco para começar logo a temporada e, junto com meus companheiros, espero atingir todos os objetivos que a gente tem. Estou muito feliz. Estar aqui era tudo que eu queria na minha vida e espero retribuir em campo todo o carinho que venho recebendo dos torcedores nas redes sociais”, declarou.

Danilo, de 25 anos, comentou sobre o momento em que seu empresário contou do interesse do Galo. “Foi muito especial quando soube, através do meu agente. Foi uma surpresa maravilhosa porque é um clube grande onde eu sempre quis estar. É um clube que sempre está almejando títulos e a minha escolha foi por isso também”, afirmou o atleta, que espera ajudar o Atlético a ganhar taças no ano que vem.

“O Galo sempre disputa títulos e quero ganhar esses títulos que o Atlético vem ganhando. Tenho certeza que o ano de 2017 será muito especial e vamos conquistar muitas coisas”, destacou.

Por fim, Danilo garantiu que a torcida alvinegra pode esperar muita entrega em campo. “É a massa, uma torcida diferente, vibrante, que apoia o tempo inteiro e também cobra muito. Tem que ter personalidade para jogar aqui no Galo. Estou muito feliz por essa oportunidade e vou mostrar todo meu valor assim que começar a temporada. A torcida pode esperar muita entrega, o que sempre mostrei onde passei. O Danilo vai mostrar muita entrega e vai ser um símbolo para a torcida do Galo”, frisou.