Presidente do Santos confirma proposta vantajosa a Leandro Donizete e espera por acerto

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Com o seu contrato terminando no dia 31 de dezembro, o Santos formulou uma proposta ao jogador Leandro Donizete, do Atlético-MG, visando a vontade dele de ter um contrato mais longo.

O presidente santista fez questão de ressaltar que talvez esse seja o último contrato do volante em sua carreira, por isso o Peixe ofereceu três anos de contrato ao atleta, fazendo com que a proposta o seduzisse.

”Nós gostaríamos de contar com o Leandro. Desde o começo das conversas, ele deu preferência no Atlético, pois o Leandro tem um carinho, um respeito grande pelo Atlético. Mas o Leandro fará o último contrato da carreira dele, então ele também me parece que tem vontade de fazer um contrato maior. É um jogador experiente, nos agrada e agrada ao nosso treinador [Dorival Júnior], que praticamente o lançou para o futebol. É questão de conversar, com muito respeito ao Atlético", declarou o mandatário ao Superesportes.

Modesto ainda fez questão de ressaltar a ótima amizade que mantém com o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno. Por isso, as conversas para formular uma proposta ao jogador foram feitas com total transparência.

”O Daniel é meu amigo, eu prezo pela amizade dele. Mas não queremos fazer nada de forma a atacar a nossa relação, prejudicar o Atlético. Estamos vendo, estamos com calma, com tranquilidade. Estamos estudando a situação para ver o que é melhor para o Santos e para o Leandro Donizete”, explicou.

O Atlético fez a Leandro Donizete uma proposta de renovação por uma temporada, com possibilidade de prorrogar o vínculo até o fim de 2018. O presidente Daniel Nepomuceno aguarda uma resposta do jogador até 31 de dezembro, quando se encerra o contrato atual.

Caso tenha se finalizado o ciclo do jogador no time alvinegro, Leandro Donizete teria atuado em 231 partidas, tendo feito quatro gols. Conquistou seis títulos: Copa Libertadores, em 2013; Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil, em 2014; e Campeonato Mineiro, em 2012, 2013 e 2015.