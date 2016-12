Júnior Urso deixa Atlético-MG e acerta retorno ao futebol chinês

Urso marcou sete gols em 48 jogos pelo Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após defender o Atlético-MG na temporada 2016, o volante Júnior Urso voltará para o futebol chinês. O jogador de 27 anos, cujo os direitos econômicos pertenciam ao Shandong Luneng, também da China, agora defenderá o Guangzhou R&F – clube que terminou em sexto colocado na última Super Liga Chinesa. O retorno para a Ásia foi confirmado pela assessoria do meio campista.

De acordo com o jornal chinês Yangcheng Evening News, a transação custará US$ 3 milhões aos cofres do Guangzhou R&F, o equivalente a cerca de R$ 9,8 milhões. O tempo de contrato ainda não foi oficializado pelo novo clube de Júnior Urso. Ainda segundo o periódico, a decisão do Shandong Luneng em vender o atleta foi tomada em função da falta de espaço no elenco, uma vez que é permitido apenas cinco jogadores estrangeiros por equipe na Liga Chinesa.

“Foi maravilhoso jogar pelo Galo, mas voltarei para a China. O Guangzhou R&F se interessou pela minha compra e exerceram ela”, disse o jogador, ao canal por assinatura Fox Sports. “Para mim é tranquilo viver na China, estou totalmente adaptado. Mas gostaria de ter ficado no Galo”, acrescentou Urso, admitindo que o desejo era permanecer em Belo Horizonte.

A diretoria do Atlético-MG demonstrou interesse em continuar com o jogador e tentou renovar o contrato de empréstimo, que termina nesse sábado (31). No entanto, o clube chinês optou por não ceder Urso, dando ao Galo apenas a opção de compra, o que já havia sido descartado pelos dirigentes atleticanos. O atual presidente Daniel Nepomuceno alegou que o Atlético não faria o investimento necessário para ter o volante em definitivo.

Júnior Urso chegou à Cidade do Galo no início deste ano, cedido por empréstimo pelo Shandong Luneng. Apesar dos altos e baixos, o meio campista atou em 48 oportunidades com a camisa do Atlético e marcou 7 gols, além de tornar-se titular na reta final da campanha que garantiu vaga na Copa Libertadores da América.

Entre os volantes considerados titulares, apenas Rafael Carioca tem permanência garantida no Altético para a próxima temporada. Além de Urso, o ex-companheiro de clube e de posição Leandro Donizete, realizará exames médicos e provavelmente assinará contrato de três anos com o Santos.