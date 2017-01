Atlético-MG admite interesse em Arouca, mas nega acordo com volante

Pouco utilizado em 2016, Arouca pode pintar no Atlético nesta temporada (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Depois da saída de Júnior Urso e Leandro Donizete, o Atlético-MG ficou com apenas três jogadores para fazer de volante: Rafael Carioca, Lucas Cândido e Yago. Os dois últimos não devem ser titulares no time do técnico Roger Machado​, que pretende montar um elenco competitivo capaz de brigar por todos os títulos possíveis em 2017. Por isso, a diretoria do clube volta suas atenções para a contratação de volantes antes de a temporada iniciar.

Com pouco espaço no Palmeiras, o experiente Arouca, de 30 anos, é a bola da vez na pauta atleticana. Quem confirma é o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf. Em entrevista ao site Globoesporte.com, o dirigente admitiu que o jogador palmeirense agrada ao clube mineiro. “É um nome que interessa ao Atlético-MG, mas não tem nada certo”, confirmou.

O Atlético intensificou a busca por volantes depois que Júnior Urso e Leandro Donizete deixaram o clube. Urso retornou ao futebol chinês, mas desta vez para defender o Guangzhou R&F. Já Donizete não renovou vínculo com o Galo e foi contratado pelo Santos. Com isso, restaram Rafael Carioca, Lucas Cândido e Yago para o setor.

Outros nomes estão sendo ventilados para reforçar o Atlético. Além de Arouca, a cúpula atleticana também está de olho em Elias, do Sporting, e Gustavo Cuéllar, do Flamengo. O volante Marcelo, do Vitória, é outro que chegou a ser especulado na Cidade do Galo, mas o clube alvinegro informou que não tem interesse no atleta.

Arouca chegou ao Palmeiras em janeiro de 2015 após rescindir contrato com o Santos. O atleta terminou sua primeira temporada no clube alviverde sendo titular da equipe. Porém, perdeu espaço no ano seguinte com as chegadas de Moisés e Tchê Tchê, e encerrou 2016 no banco. Ao todo, o camisa 5 realizou 18 jogos na última temporada e não marcou gols.