Prata da casa, atacante Marion rescinde contrato com Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Depois de Renan Oliveira e Fillipe Soutto, outro jogador formado nas categorias de base do Galo teve seu contrato rescindido. O atacante Marion, de 25 anos, não atua mais pelo Atlético-MG. O jogador teve seu vínculo encerrado nesta quinta-feira (5), e está livre para procurar outro clube.

Marion foi revelado pelas categorias de base do Atlético em 2010. Sem oportunidades, foi emprestado ao Democrata-SL, Vila Nova-GO e Betim, até conseguir uma chance real em 2014. Naquela temporada, o atacante foi mais efetivo e teve participações como titular durante as presenças de Paulo Autuori e Levir Culpi no comando técnico alvinegro.

Ao todo, foram 42 jogos pelo Galo, com quatro gols anotados. Na campanha que levou o Atlético ao título da Copa do Brasil, Marion jogou em cinco dos oito jogos do alvinegro na competição.

Em 2015, foi novamente emprestado, desta vez, para o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e depois ao Joinville. No ano seguinte, sem chances no Galo, foi para o Estoril, de Portugal, e Santa Cruz.

Jovens formados no Galo são emprestados

O zagueiro Donato foi emprestado e disputará o Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil. Com a mudança de clube, o defensor teve seu contrato estendido até 2018. O vínculo se encerraria no final deste ano. Donato esteve no Aymoré-RS e no Londrina, em 2016.

Por sua vez, o meia Marcos Vinicius foi emprestado para a URT. Ele disputará o Campeonato Mineiro. O meia jogou pela Ferroviária-SP, Guarani de Divinópolis e no Londrina, em 2016.