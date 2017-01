Carlos Eduardo negocia com clube turco e está próximo de deixar o Atlético-MG

Jogador em um raro momento em campo com a camisa alvinegra (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Com elenco recheado, o Atlético não vem fazendo grandes esforços para manter jogadores que não participaram dos jogos com frequência . Carlos Eduardo é um bom exemplo. O meia recebeu uma proposta oficial do Karabükspor da Turquia e, de acordo com seu empresário, Jorge Machado, já está em processo de negociação com o clube turco.

Carlos Eduardo chegou ao Galo no fim do mês de abril, no ano passado. O jogador atuou cinco temporadas no clube russo, Rubin Kazan, com um hiato entre 2013 e 14, quando atuou pelo Flamengo. Em Belo Horizonte, o meia não foi muito utilizado no estrelado ataque atleticano. Foram sete meses na Cidade do Galo, entrando em campo 11 vezes, sendo apenas quatro como titular.

O meia também não é uma das prioridades de Roger Machado, novo comandante do time do Atlético e, por isso, o clube não faz oposições à negociação do jogador com o Karabükspor. O possível novo clube de Carlos Eduardo atualmente ocupa a 11ª colocação na Liga da Turquia, com 18 pontos em 16 jogos. O único brasileiro da equipe é o goleiro Adriano Facchini.

Caso realmente deixe o Atlético, Carlos Eduardo será mais uma baixa no setor da equipe, que já perdeu nomes como Leandro Donizete, Jesus Dátolo e Júnior Urso para 2017