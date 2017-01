Cazares revela que ex-técnico do Barcelona quer levá-lo ao Atlanta United, da MLS

Cazares marcou 10 gols em 42 jogos na última temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Juan Cazares, meia do Atlético-MG, conversou com a imprensa do Equador antes de retornar para o Brasil, onde vai se reapresentar à Cidade do Galo neste sábado (7) para o início da temporada 2017. Em breve contato com a mídia equatoriana, o jogador revelou que Tata Martino, ex-treinador do Barcelona e da Seleção Argentina, tem interesse em levá-lo ao Atlanta United, que disputa a MLS (Major League Soccer), liga de futebol dos Estados Unidos.

“Não, é o Tata Martino que está nos Estados Unidos e me quer lá. Estamos vendo essa situação”, disse Cazares, que admitiu estar feliz no Atlético. “Estou tranquilo lá, me querem, então vamos conversar”, ponderou.

Cazares chegou ao Galo em janeiro do ano passado, depois de longa negociação entre a diretoria atleticana, o Independiente del Valle, equipe equatoriano donos dos direitos do jogador, e o Banfield, agremiação argentina cujo atleta tinha contrato de empréstimo.

Apesar de um 2016 oscilante e de muitas polêmicas fora de campo, Cazares deixou boa impressão no último jogo do Atlético no ano. Em dezembro, ele marcou um gol antológico do campo de defesa contra o Grêmio, em Porto Alegre/RS, pelo segundo jogo da decisão da Copa do Brasil; a bola encobriu o goleiro Marcelo Grohe, que estava adiantado. O golaço, porém, não evitou que o Grêmio conquistasse o título da competição (4 a 2 no agregado).

Cazares encerrou a última temporada com 42 partidas disputadas e 10 bolas na rede.