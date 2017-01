Apresentado, Roger Machado ressalta trabalho intenso e projeta títulos em 2017

Maluf, Nepomuceno e Roger conversam com a imprensa, na Cidade do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Ao lado do diretor de futebol Eduardo Maluf e do presidente Daniel Nepomuceno, o novo treinador do Atlético-MG, Roger Machado, foi apresentado à imprensa na tarde desse sábado (7), na Cidade do Galo, e se mostrou ansioso para o início da temporada 2017. Ex-Grêmio, o comandante acertou contrato de dois anos com o clube alvinegro.

“É um prazer representar essa instituição de muitos anos e de muitas conquistas. O Atlético é um clube em que todo profissional deseja trabalhar. Na medida em que você se depara com um elenco de muita qualidade e uma estrutura de primeiro nível do futebol mundial, você se torna automaticamente ansioso para corresponder à expectativa e começar o trabalho com muito otimismo”, declarou.

Um dos treinadores mais valorizados do Brasil, Roger destacou seus métodos de trabalho e avisou: a cobrança em cima do elenco será alta visando títulos. “O primeiro dia de trabalho foi em um nível muito alto. A exigência será sempre nesse nível para que a gente consiga vencer as competições”, afirmou. “Meu trabalho vai se pautar sempre pelo equilíbrio de uma equipe, pela construção de um jogo coletivo e que todos tenham o mesmo objetivo”, completou.

Roger comandou seu primeiro treino (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com as saídas de Júnior Urso e Leandro Donizete, o Atlético busca no mercado volantes para reforçar a equipe. Atualmente, o grupo conta apenas com Rafael Carioca, Lucas Cândido e Yago para executar a função. Roger admitiu que a equipe precisa de reforços, mas não se mostrou preocupado quanto à vinda de novos jogadores.

“Não me preocupa, porque tenho certeza que, no tempo adequado, vamos conseguir repor essas peças que eram muito importantes e nos deixaram. O mercado está aberto. As negociações podem demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas sem dúvida teremos reposição para esses jogadores”, garantiu.

No dia 29 de janeiro, o Atlético recebe o América de Teófilo Otoni, no Independência, na estreia do Campeonato Mineiro. No dia 1º de fevereiro, o primeiro grande teste: clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, valendo pela primeira rodada da Primeira Liga.

O elenco principal do Galo e Roger Machado não irão viajar aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. O auxiliar técnico do novo treinador atleticano, Diego Giacomini, é quem vai comandar os garotos do Atlético Sub-20 no torneio de pré-temporada.