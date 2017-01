Sem receber propostas oficiais, Atlético-MG mantém Lucas Pratto no elenco

Lucas Pratto inicia a pré- temporada no Galo (Bruno Cantini/Atlético - Mg)

O argentino Lucas Pratto ​é o "objeto de desejo" da vez. O atacante está sendo especulado por vários clubes nacionais e internacionais, um deles é o atual campeão brasileiro Palmeiras que pode apresentar ao clube mineiro cerca de 12 milhões pelo atacante.

Assim como Robinho, muito desejado pelo seu ex-clube Santos, Pratto vem sendo cobiçado, porém as propostas não chegaram oficialmente ao Atlético para serem discutidas, de acordo com o diretor de futebol Eduardo Maluf:

“Ninguém no Atlético é insubstituível. Se chegar uma proposta irrecusável, vamos vender. Não chegou nenhuma proposta oficial. Proposta por ninguém. O Palmeiras fala da Crefisa, mas não teve proposta”, comentou o dirigente.

Indo para a sua terceira temporada com a camisa do Galo o atacante, de 28 anos, é uma das peças principais para a manutenção do elenco. O jogador ''disputa'' vaga no ataque com alguns nomes como Rafael Moura, Robinho, Fred e Luan.

Titular da seleção Argentina, Pratto se encontra em boa fase e por isso a diretoria do Atlético espera encontrar propostas altas pelo jogador que ganhou valorização no mercado. O atual camisa 9 do Galo já jogou em clubes como - Boca Júniors (Argentina), Tigre (Argentina), Lyn (Noruega), Genoa (Itália), Union Santa Fé (Argentina), Universidad Católica (Chile), Vélez Sarsfield (Argentina).

Com a chegada do novo técnico Roger Machado, o argentino pretende manter o bom nível de futebol, continuar marcando gols e ''brigar'' pelo seu espaço no ataque do clube alvinegro que disputará, com a equipe titular - Campeonato Mineiro, Copa da Primeira Liga, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.