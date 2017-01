Jogo Atlético-MG x Bayer Leverkusen ao vivo online pela Florida Cup 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Chicharito fica ou sai?

"As únicas coisas que eu li, que eu ouço, são boatos... Agora estou muito feliz", disse Chicharito Hernández sobre possível saída do Leverkusen. Especulações colocam o futebol inglês de olho no mexicano.

A VAVEL Brasil parabeniza Reinaldo e Jens Nowotny pelo aniversário dos dois. Venha comemorar com a gente, acompanhando a transmissão do jogo, torcedor!

Jens Nowotny

Estamos falando de Jens Nowotny, que jogou no Bayer de 1996 a 2006, fez quase 300 jogos com a camisa do time alemão e completa hoje 43 anos.

Mas não é só no lado do Galo que tem comemoração de aniversário de ícones do clube hoje não. No Leverkusen também tem!

Reinaldo

Punho cerrado: ídolo do Atlético-MG, Reinaldo completa 60 anos de muita história no futebol

No dia da estreia do Galo na Florida Cup, Reinaldo, um dos maiores ídolos da história do clube, completa 60 anos. A VAVEL Brasil não deixou de presenteá-lo e preparou uma matéria especial com o Rei, justamente para o dia de hoje. Você não pode deixar de ler!

Galo e Leverkusen vão se confrontar nesta noite, mas seus mascotes já deram uma palinha do encontro entre os dois times.

Galo Doido, mascote do Atlético

Dá para tirar uma selfie e registrar o momento também! Rubinho fotografou os dois na pista.

Galo Doido, mascote do Atlético

Só futebol? Nada disso! Galo Doido, mascote do Atlético, aproveitou a viagem aos EUA para participar do I-Drive Nascar com o piloto brasileiro Rubens Barrichelo.

Galo Doido, mascote do Atlético

"É nosso último dia de jogo aqui em Orlando!" - diz twitter oficial do Lerverkusen.

Lerverkusen

Foto: Divulgação

O palco do duelo de logo mais é o ESPN Wide World of Sports Complex, que se situa no Walt Disney World Resort, em Bay Lake, e é um complexo de nove campos de esportes variados. Já foi sede do Orlando City, há uns anos.

Diferente do Leverkusen, que está em intertemporada, o Atlético está em pré-temporada. O time mineiro joga a Libertadores deste ano depois de ficar com a quarta posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Para a competição continental, a Florida Cup acabou servirá de preparação para o time principal, já que ficou em Minas Gerais.

Giacomini

Fala, Jesiel!

“Estamos começando 2017 com essa competição importante, que é a Florida Cup, onde teremos a chance de fazer o Galo ser bicampeão. É uma grande oportunidade, para todos, de mostrar o trabalho. O novo treinador, com certeza, estará observando e o desempenho na Flórida vai ser muito importante para a sequência na temporada”, disse o zagueiro, cria da base alvinegra.

“O Róger vai ter a oportunidade de conhecê-los, em competição, antes dos outros atletas, que ele irá conhecer só a partir de 29 de janeiro. Então, acredito que esse grupo sai até na frente nesse sentido”, afirmou Giacomini.

O comando técnico também não será do treinador principal, Róger Machado, que foi contratado no fim do ano passado. Quem assume o posto durante a Florida Cup é o auxiliar Diogo Giacomini, que comentou a chance de testar e analisar os garotos da base.

Confira a lista de relacionados do time alvinegro: Uilson, Fernando, Eron, Leonan, Patric, Nathanael, Rodrigão, Jesiel, João, Lucas Candido, Pedro, Cícero, Matheus Roldan, Ralph, Thalis, Carlos, Daniel, Elder, João Victor e João Figueiredo.

O clube mineiro optou por mandar a equipe sub-20 junto os jogadores profissionais Uilson, Jesiel, Patric, Leonan, Lucas Cândido, Carlos e Elder para a competição.

No ano passado, com Diego Aguirre como treinador, o Atlético conquistou o título da Florida Cup depois de vencer os dois jogos que fez, contra Schalke 04 e Corinthians. Na ocasião, o Galo jogou com o grupo principal, mas neste ano vai ser diferente.

Tanto quanto Baumgartlinger, que foi contratado pelos alemães nesta temporada, Danny da Costa, Kevin Volland, Jonas Meffert, Marc Brasnic e Aleksandar Dragovic foram algumas das caras novas que pintaram recentemente no clube.

"Eu sou muito grato à equipe de treinamento e a todo o clube por me deixar estar lá", disse o meia, depois de ir para a Áustria ver a filha. "Há poucas coisas na vida mais importantes do que o futebol. Mas isso é definitivamente uma delas", afirmou Baumgartlinger.

Quem pode ser opção para o Leverkusen contra o Galo é o austríaco Julian Baumgartlinger, que se integrou à equipe tardiamente, devido ao nascimento da filha.

Chicharito

Outra peça importante dos alemães é Chicharito Hernández, que perdeu um pênalti contra o Estudiantes no fim do primeiro tempo, na estreia na Florida Cup. Esse foi a terceira cobrança consecutiva perdida pelo mexicano, que tem recebido sondagens para deixar o time alemão. Um dos principais interessados em contar com o jogador é o Chelsea, líder da Premier League.

Recuperado de lesão, Bellarabi mostra confiança para retorno: "Me sinto muito bem"

Enquanto Kevin Volland e Lars Bender estão prestes a se juntar a equipe, Karim Bellarabi já voltou a treinar com a equipe, depois de cerca de quatro meses se recuperando de uma lesão. O atacante sofreu com problemas no tendão da virilha esquerda ainda no início da temporada.

Depois de ficar com o segundo lugar do Grupo E, na fase de grupos da Uefa Champions League, atrás do Monaco, o time alemão volta para a principal competição de clubes da Europa no dia 21 de fevereiro, quando recebe o Atlético de Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions.

O Bayer desembarcou nos EUA no dia 3 de janeiro e faz sua intertemporada no país. A Bundesliga, principal campeonato da Alemanha, deu uma pausa, na qual o o time volta a jogar no dia 22 de janeiro, contra o Hertha Berlim. Com 21 pontos, o Bayer está na nona colocação da competição nacional e tem mais derrotas que vitórias na competição: 7 a 6.

Isso porque se os alemães vencerem e chegarem aos cinco pontos, nada mais pode fazer o Galo para levar o bicampeonato consecutivo do torneio, já que o máximo a que poderia chegar seria aos três pontos. Em contrapartida, se os mineiros levarem o duelo de hoje por vitória no tempo regulamentar, ultrapassam o Bayer, e se vencerem nos pênaltis, empate com o time alemão na tabela.

Na segunda colocação, com dois pontos, atrás do líder Wolfsburg, que venceu o Tampa Bay e tem três, o Bayer tem a chance de tirar as possibilidades do Atlético na competição, da qual é o atual campeão.

Leverkusen bate estudiantes nos pênaltis e estreia com vitória na Florida Cup

Em caso de empate, o regulamento da competição explicita a necessidade de haver cobrança de pênaltis, cuja foi vencida pelo Bayer por 4 a 2. Os alemães conquistaram dois pontos: um pelo placar igual e outro pela vitória nas penalidades máximas, que contabilizam um extra.



Se esta é a primeira partida que o Galo vai fazer em território norte americano, os alemães já fizeram sua estreia. O Bayer jogou contra o Estudiantes no último domingo, em São Pertersburgo, e empatou com os argentinos em 1 a 1.

O modelo Playoff da Florida Cup tem as equipes Vasco, Corinthians, São Paulo, River Plate (ARG), Barcelona (EQU) e Millonarios (COL), que se enfrentam em torneio mata-mata, a partir das quartas de final, com exceção de Corinthians e São Paulo, que entraram direto na semifinal.

Como a Forida Cup Challenge é um disputa entre nações, vence aquela que tiver maior pontuação ao fim do torneio, somando a campanha dos seus dois times: Atlético e Bahia representam o Brasil, Leverkusen e Wolfsburg defendem a Alemanha, enquanto Estudiantes e Tamba Bay se uniram (Argentina/EUA).

A Florida Cup é divida em dois torneios: o Challenge e o Playoff. Galo e Leverkusen disputam o primeiro, ao lado de Bahia, Wolfsburg, Estudiantes e Tampa Bay. São ao todo seis participantes, que fazem dois jogos cada, e os pontos são contabilizados em um sistema de pontos corridos.

Galo é o atual campeão da Florida Cup

Por aqui, você terá informações sobre como chegam as duas equipes para o duelo, além de acompanhar lance a lance tudo o que vai rolar na partida. Galo e Lerverkusen foram os times mais bem colocados da Florida Cup do ano passado, com a equipe mineira se sagrando campeã.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Na noite desta quarta-feira (11), às 22h (de Brasília), Atlético-MG e Bayer Lerverkusen se enfrentam pela Florida Cup 2017.