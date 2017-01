Diretoria do Atlético-MG descarta contratação do meia Anderson junto ao Internacional

Não correspondendo ao esperado, Anderson era constantemente criticado pelos torcedores (Foto: Divulgação/Internacional)

Nesta quarta-feira (11) uma notícia chamou a atenção de torcedores do Atlético-MG e também do Internacional. A imprensa gaúcha divulgou que a diretoria atleticana teria procurado o volante Anderson, de 28 anos, para um empréstimo. O jogador não faz parte dos planos do técnico colorado Antônio Carlos Zago e estaria livre para procurar outro clube.

No entanto, ao saber da notícia, a diretoria atleticana rechaçou qualquer possibilidade de Anderson vestir a camisa do Atlético. Via assessoria, o clube ainda acrescentou que as notícias são "informações absolutamente mentirosas".

Em entrevista coletiva pela manhã, o vice de futebol do Internacional Roberto Melo declarou que o Internacional tem uma proposta de empréstimo por Anderson, mas não disse de qual clube se trata. "A proposta chegou para nós. O Anderson está analisando. É por empréstimo, mas com opções", declarou, Melo.

Já o empresário de Anderson, Sergio Leismann disse ao site Superesportes que desconhece qualquer proposta vinda do Atlético-MG ou de qualquer outro clube do futebol brasileiro.

"Eu não tenho nenhuma notícia. Pode ser que algo tenha surgido para ele. Ele está de férias. Até mim não chegou. Ele ficaria no Inter, mas não iria se opor a uma transferência para o Atlético, para o Cruzeiro, enfim. Isso é o que eu acho. É muita especulação, muita mesmo. A gente tem sido cauteloso nesse período. Não tem nada concreto, é tudo falta de notícia. Então ele (Roberto Melo) que vai ter que dizer alguma coisa. Se o presidente passou alguma coisa para ele (Anderson), ele que vai decidir", explicou Sergio.

Desde que foi contratado em 2015, Anderson não reeditou suas boas atuações no Grêmio e no futebol europeu, sendo constantemente cobrado pela torcida do Internacional.