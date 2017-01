Atlético-MG acerta pré-contrato com volante Roger Bernardo

Roger está no futebol alemão desde 2009 (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

O volante Roger Bernardo, atualmente no Ingolstadt, assinou um pré-contrato com o Atlético-MG nesta quarta-feira (11). O jogador de 31 anos tem vínculo com o clube alemão até junho, ou seja, Roger só poderá firmar acordo definitivo com o Galo após o término da temporada europeia.

Com eventual concretização do negócio, Roger vestirá a camisa alvinegra por três temporadas. O Ingolstadt já despediu-se do atleta por meio das redes sociais, mas ainda assim, não irá liberá-lo antes do fim do contrato, já que o meio campista é titular absoluto na equipe.

Em entrevista ao portal Superesportes, Roger avaliou o regresso ao país como uma excelente oportunidade. “Eu vejo como um recomeço para mim no Brasil”, disse o jogador. “É a chance de poder mostrar meu potencial e também de poder ajudar o Atlético a continuar no topo, como já está há vários anos”, acrescentou.

Roger e Douglas Costa em confronto pela Bundesliga (Foto: Johannes Simon/Getty Images)

O meio campista também demonstrou-se satisfeito com a possibilidade de disputar competições importantes e atuar em um time do porte do Atlético-MG. “É a chance de jogar uma Copa Libertadores. Vou jogar em um clube grande, de muita tradição. Estou muito feliz”, afirmou o volante.

Apesar de ser um dos pilares no sistema de jogo do Ingolstadt, Roger Bernardo não é muito popular no Brasil. No entanto, além de desconhecido, o volante também revelou ser modesto e dispensou apresentações. “Prefiro não me apresentar muito, quero mostrar em ações. Deixo tudo para dentro dos gramados”, declarou, enfatizando. “Uma coisa eu posso afirmar: ‘Garra não vai faltar”.

Após oito anos atuando no futebol alemão, Roger retornará ao Brasil. O jogador defendeu o Energie Cottbus entre as temporadas 2009 e 2012, e posteriormente transferiu-se para o Ingolstadt. Antes, o volante passou pelo Figueirense, Guarani, Juventude e Ponte Preta, clube que o revelou.