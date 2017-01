Para encerrar com vitória: Atlético-MG e Rowdies se enfrentam em último jogo na Florida Cup 2017

Atlético foi derrotado pelo Bayer Leverkusen (Foto: Alex Menéndez/Getty Images)

Atlético-MG e Tampa Bay Rowdies (EUA) entram em campo na noite deste sábado (14), pela Florida Cup Challenge 2017, depois de terem sido derrotados em suas estreias no torneio. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, onde as equipes tentar terminar bem a competição com a primeira vitória.

O Galo perdeu para o Bayer Leverkusen por 1 a 0 na última quarta (11), com Chicharito Hernández marcando para os alemães. Já o Rowdies sofreu um revés por 2 a 0 do Wolfsburg, outro clube alemão, no domingo (8), em que Robert Hermann anotou os dois gols.

Como a Florida Cup Challenge é um torneio entre nações, vence aquela que somar mais pontos, considerando as duas equipes que a defendem. Wolfsburg e Leverkusen já fizeram seus jogos, conquistando cinco pontos cada um, e por isso chegam aos dez da campeã Alemanha.

Mesmo que vença, o Galo chegará aos três pontos, e na melhor das hipóteses, considerando um triunfo do Bahia sobre o Estudiantes, o Brasil terminaria a Florida Cup com quatro dos baianos e três dos mineiros, portanto, sete ao todo. Já o Rowdies se uniou ao time argentino Estudiantes e também não consegue alcançar a Alemanha mais: o agregado EUA e ARG chegaria no máximo aos sete pontos.

Com time alternativo, Galo quer fechar participação na Florida Cup com vitória

Atual campeão da Florida Cup, o Atlético-MG não foi com força máxima para a edição deste ano. Ao invés de mandar a equipe principal para o torneio, o clube optou por enviar o time sub-20 para defenderem o título alvinegro, mesclados com alguns jogadores profissionais - Uilson, Jesiel, Patric, Leonan, Lucas Cândido, Carlos e Elder.

Além de ir com equipe alternativa, o Galo ainda viajou para os Estados Unidos sem o treinador principal, Róger Machado, cuja função foi assumida pelo seu auxiliar Diogo Giacomini. Depois de considerar a Florida Cup como uma competição importante para o técnico alvinegro avaliar possíveis peças para o time dos profissionais, Giacomini afirmou que o duelo contra o Leverkusen, apesar da derrota, foi uma boa vitrine nesse sentido.

“Dentro do que foi possível fazer de preparação, a equipe competiu, jogou com o coração, com vontade, superando a questão física. Vi jogador dentro do campo com nível para nos ajudar no elenco principal. A dupla de zaga jogou em alto nível, o Capixaba entrou muito bem no segundo tempo e mudou o ritmo do jogo e quase empatamos a partida. Atingimos esse objetivo e, agora, vamos enfrentar o Tampa com o objetivo de vencer para fechar bem o torneio”, analisou.

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Contra os alemães, a equipe do Galo começou com uma boa marcação, dificultando a saída de bola dos adversários, mas acabou pecando no setor ofensivo e sequer assustou o goleiro Leno. A derrota por 1 a 0 tirou as chances dos mineiros somarem boa pontuação para o Brasil, o qual representa ao lado do Bahia.

Nos treinos depois de quarta, houve primeiro um regenerativo e depois treino mais leve, devido à intensidade da partida de estreia. Giacomini promoveu duas mudanças para o jogo contra o Rowdies em comparação ao que enfrentou o Leverkusen: saem Ralph e Capixaba e entram Matheus Roldan e Thalis, na tentativa de forçar mais as jogadas ofensivas.

Enquanto o time alternativo fica nos EUA para fazer a última partida do clube na Florida Cup, a equipe principal segue em Belo Horizonte, na companhia de Róger Machado. Na capital mineiro, o Galo continua em pré-temporada para a estreia no Campeonato Mineiro, e principalmente, para a disputa da Libertadores da América, além dos torneios nacionais.

Rowdies aposta em retorno de experiente Joe Cole

O Tampa Bay Rowdies é uma equipe da Florida, nos Estados Unidos, e está tendo a oportunidade de usar a Florida Cup como preparo durante sua pré-temporada. Em 2017, o time joga a United Soccer League (USL), uma das principais divisões dos Estados Unidos, depois de deixar a North American Soccer League (NASL) no ano passado.

"Eu tenho dito desde o dia em que adquiri o controle deste clube que eu queria fazer dele uma das equipes mais bem sucedidas na América do Norte. O movimento dos Rowdies para a USL é um passo positivo para alcançar os objetivos de longo prazo do clube", disse o presidente e CEO do Rowdies, Bill Edwards.

Criado em 1975, o Rowdies conquistou o título da NASL no mesmo ano, voltando a conquistá-lo em 2012. Depois de ficar um tempo inativo, tendo também alguns problemas de naming rights, onde mudou sua intitulação, o clube norte-americano voltou a se consolidar de vez em 2008. De lá para cá, segue como Tampa Bay Rowdies, da mesma forma da qual foi originado.

Se a Florida Cup é uma chance da equipe enfrentar times de outras “escolas”, seu primeiro jogo foi contra o alemão Wolfsburg. A equipe acabou deixando o campo com uma derrota por 2 a 0, com dois gols de Robert Hermann, e agora encara uma outra missão, desta vez contra um time brasileiro.

“É uma ótima oportunidade [jogar a Florida Cup] para colocar a nossa marca lá fora, contra equipes como Wolfsburg e [Atlético] Mineiro, que são equipes que trazem torcedores apaixonados por seus clubes, para que eles visitem São Petersburgo", disse Nico Castillo, diretor de relações públicas do Rowdies.

Mesmo com a derrota para o Wolfsburg, alguns jogadores tiveram boas atuações pelo time norte-americano, como Michael Nanchoff e Alex Morrell. Mas um dos casos de destaque do duelo para o Rowdies foi o do zagueiro Zac Portillos, que ficou 70 minutos em campo, em seu primeiro jogo desde que sofreu uma lesão no ano passado.

Joe Cole é uma das estrelas do Rowdies (Foto: Matt May/Tampa Bay Rowdies)

Um dos atletas que começou como titular contra o Wolfsburg e que tem mais tempo de casa no Rowdies é o meio-campista Keith Savage. Ele vai para sua sétima temporada no time norte-americano e já fez mais de 100 jogos pelo clube. Mas um outro nome, que não esteve em campo contra o time alemão, deve começar jogando contra o Galo: o experiente inglês Joe Cole.

Com passagens por Liverpool e Chelsea, além da seleção da Inglaterra, Cole faz ao lado de Martin Vingaard e Neill Collins um trio de muita experiência para o Rowdies contra o time alvinegro.

Goleiros: Nico Campbell, Kyle Morton

Defensores: Kyle Curinga, Nico Melo, Sergio Manesio, Boubacar Sylla

Meio-campistas: Melvin Boateng, Chad Burt, Marcus Epps, Martim Galvao, Manny Gonzalez, Lindo Mfeka, Christian Silva, Eion Warren

Atacantes: Jacques Francois, Jonathan Glenn, Zach Hamm, Santi Moar, Maicon Santos, Jaime Siaj